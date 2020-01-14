Бетховен втратив слух не просто так: вчені зробили сенсаційну заяву

Відомий німецький композитор Людвіг ван Бетховен почав втрачати слух у віці 25 років і до 40 років він практично повністю оглух. Всі свої геніальні композиції він написав вже в той період, коли практично нічого не чув.

Лікарі поставили йому діагноз тинитус - запалення середнього вуха, яке призводило до дзвону у вухах. Йому порекомендували самотність і тишу, але це не поліпшило стан великого композитора. Він навіть подумував про самогубство.

У 1824 році вперше була виконана його знаменита дев'ята симфонія і зал вибухнув оваціями, але Бетховен спиною стояв до залу і нічого не почув. Великий композитор помер у 56 років, з яких понад 20 років він жив і творив у повній тиші.

Вчені протягом двох століть шукали відповідь, що ж стало причиною глухоти у Бетховена. У різний час дослідники висували теорії про тиф, аутоімунні захворювання і навіть звинувачували звичку Бетховена занурювати голову в холодну воду.

А нещодавно італійські вчені опублікували дослідження в Laryngoscope, де висунули нову гіпотезу про глухоту великого композитора. Вони вважають, що Людвіг ван Бетховен втратив слух через отруєння свинцем. До лікарів з Падуанського університету потрапила пацієнтка, у якої спостерігалися такі ж симптоми, як у Бетховена. Причиною втрати слуху став великий вміст свинцю в крові та сечі жінки, яка потрапила в її організм зі старої сковороди.

Вчені взяли аналізи волосся і фрагментів черепа Бетховена, які проводилися ще 15 років тому і виявили, що в його організмі було підвищений вміст свинцю. Підозра впала на улюблений келих композитора, який частково був зроблений зі свинцю. Людвіг ван Бетховен часто пив алкоголь з цього келиха.