Безсимптомний коронавірус: медик назвав головну ознаку того, що ви вже перехворіли

Лікар назвав наслідки безсимптомного коронавірусу (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус у світі продовжує поширюватися і в статистику потрапляють тільки підтверджені випадки. Вчені відзначають, що багато людей перехворіли на COVID-19 без симптомів і навіть могли цього не помітити.

Головний фахівець Push Doctor Ден Банстон назвав головну ознаку того, що людина вже перехворіла на коронавірус без симптомів і може навіть не підозрювати про це. Про це повідомляє видання Express.

Банстон стверджує, що мова йде про підвищену слабкість і стомлюваність. Ці ознаки можуть зберігатися протягом не менше трьох місяців і є найголовнішим наслідком перенесеного коронавірусу. Якщо у вас є сумніви про те, чи хворіли ви на COVID-19, але без яскраво виражених симптомів, але при цьому ви дуже швидко втомлюєтеся і відчуваєте підвищену слабкість організму – можна здати тест на наявність антитіл.

Симптоми коронавірусу, а також наслідки для тих, хто вже перехворів, дуже індивідуальні. Далеко не у всіх хворих підвищується температура, зникає нюх і смак і розвивається кашель.

Однак у більшості пацієнтів, які перенесли хворобу, спостерігається швидка стомлюваність, головні болі та періодична ломота в м'язах і суглобах.

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