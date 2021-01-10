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Як безсимптомні хворі впливають на пандемію: вчені дали відповідь

Неділя 10 січня 2021 17:19
Як безсимптомні хворі впливають на пандемію: вчені дали відповідь
Безсимптомні хворі коронавірусом відповідальні за 50% всіх заражень (фото: GettyImages)
Автор: Роман Мирончук

Вчені провели дослідження і з'ясували, що хворі на COVID-19, у яких не виявляються симптоми зараження, або з'являються з часом, відповідальні за 50% випадків передачі вірусу.

Про це йдеться в дослідженні Центру профілактики та контролю захворювань в США, повідомляє Science Alert.

Дослідники розділили потенційних розповсюджувачів інфекції на три групи: досимптомні хворі, безсимптомні і з симптомами. Таким чином вони вирішили визначити, яка група найбільше заражає нових людей.

Вчені зробили припущення, що всі учасники кожної групи найбільше заразні на 5 день після інфікування COVID-19. Це середній інкубаційний період багатьох людей.

У першій моделі експерти припустили, що у 30% хворих ніколи не з'являються симптоми, але вони на 75% такі ж заразні, як люди з вираженими симптомами.

Згідно з цією моделлю, безсимптомні хворі відповідальні за 24% нових заражень, ще 35% заражень відповідальні досимптомні хворі.

Вчені у своєму дослідженні моделювали різні ситуації передачі вірусу і в більшості сценаріїв досимптомні і безсимптомні хворі винні в не менш 50% заражень інших людей.

Нагадаємо, вчені розвіяли головні міфи про куріння і коронавірус.

Раніше ми писали про те, що мутований коронавірус може давати негативний результат тесту.

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