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Непотрібні ліки: ці препарати треба викинути з аптечки

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Від деяких лікарських препаратів слід негайно позбутися

Деякі лікарські препарати, якими ми наповнюємо наші аптечки, є абсолютно непотрібними. Їх варто викинути не шкодуючи, не чекаючи, коли закінчиться термін придатності. Що не варто купувати і зберігати в домашній аптечці - в матеріалі Styler.

На думку фахівців, у відро для сміття варто відправити наступні препарати.

Гепатопротектори

Ці препарати, які нібито повинні захищати печінку, не ефективні. До такого висновку прийшли вчені з ЄС і США після масштабного клінічного дослідження. Уберегти печінку можна коригуванням способу життя: відмовитися від алкоголю і стежити за харчуванням.

Вітаміни

Здоровій людині вітаміни, а тим більше в полівітамінні комплекси не потрібні. Крім того, такі препарати повинні призначатися після обстеження та лабораторних даних про те, що людині бракує того чи іншого вітаміну.

Імуномодулятори

Якщо б ліки для корекції імунітету існували, ВІЛ давно перестав би бути проблемою. Зміцнювати імунну систему слід правильним харчуванням, повноцінним відпочинком і фізичною активністю.

Ноотропи

Такі препарати призначаються тільки за призначенням лікаря для лікування порушень кровообігу в мозку, а приймати їх для поліпшення пам'яті - помилка.

Антибіотики

Приймати антибіотики без призначення лікаря не можна. Тільки лікар, вивчивши вашу історію хвороби, і поставивши правильний діагноз, може призначити необхідний вам антибіотик.

Раніше ми писали, що лікарі на експерименті показали, що маски не захищають від проникнення під них коронавіруса.

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