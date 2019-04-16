З безкоштовними ліками виникли проблеми: що відбувається

Програма "Доступні ліки" давно діє в Україні. З нею громадяни можуть піти в аптеку з електронним рецептом і безкоштовно або із невеликою доплатою отримати ліки від ряду хвороб – діабету, астми та серцево-судинних недуг.

Днями у ГО "Аптечна професійна асоціація України (АПАУ)" повідомили, що важливою проблемою програми "Доступні ліки" є різниця в цінах, які формуються у аптеках і є в Реєстрі препаратів, вартість яких підлягає відшкодуванню.

Голова Асоціації Володимир Руденко оприлюднив відкритого листа до голови НСЗУ, в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун та Прем'єр-міністра, де інформує про ці проблеми та пояснює, чому вони виникають.

Там, зокрема, пишуть, що зараз аптеки – учасники програми мають багато проблем, які ускладнюють відпуск ліків. Зокрема, пишуть про про постійні технічні порушення в роботі програми, недосконалу роботу медичних інформаційних систем та про інші проблеми.

Фото: Програма "Доступні ліки" (moz.gov.ua)

"Споживачі замість смс чи роздрукованого бланка рецепта звертаються з написаними від руки номерами рецептів, лікарі неправильно виписують рецепти, в аптеках виникають великі черги, відчувається невдоволення пацієнтів, а деякі суб’єкти господарювання досі не змогли підключитися до програми внаслідок неналежної роботи eHealth", - йде мова у відкритому листі.

Також у листі повідомляють, що найбільша проблема програми – це неможливість відпуску ліків у зв’язку з різницею в цінах, які формують в аптечних закладах та зазначені у відповідному Реєстрі, який був затверджений МОЗ України.

"Невідповідність вартості препаратів в аптеці пов’язана з недотриманням цін на лікарські засоби виробником або розміру оптової надбавки дистриб’ютором. При відпуску ліків з аптеки за електронними рецептами в програмі eHealth відсутня функція відпуску препаратів за нижчими цінами, ніж встановлені в Реєстрі. Тобто відпуск таких лікарських засобів неможливий. Така ситуація може взагалі найближчим часом заблокувати відпуск препаратів за програмою "Доступні ліки", - пише голова Асоціації.

Фото: В роботі пограми в аптеках виникають численні проблеми, кажуть активісти (РБК-Україна)

За його словами, про цю проблему говорили ще із 2017 року, але ні МОЗ, ні НСЗУ цих ризиків не врахували та не внесли змін до документів, які регулюють ці питання.

"Отже, враховуючи велику кількість проб­лем функціонування програми "Доступні ліки", просимо терміново провести нараду за участю представників МОЗ, НСЗУ, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів,аптечних закладів - учасників програми, ГС "АПАУ" та інших організацій задля подальшого вирішення нагальних питань", - йде мова у зверненні.

Нагадаємо, раніше повідомили про список безкоштовних послуг, які вже скоро мають надавати всім пацієнтам за умови, якщо вони підписали декларацію з лікарем. Багатьох здивувало те, що навіть кілька видів УЗД і деякі важливі тести можна здати повністю безкоштовно.

За ці послуги напряму медичним установам буде сплачувати держава. Звісно, треба мати показання до обстежень та лікування, а це визначить ваш сімейний лікар.

Також у Уляни Супрун розповіли про вражаюче шкідливі наслідки для здоров'я українців від того, що багато з них погано і шкідливо харчується.