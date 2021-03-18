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Безплатне лікування від коронавірусу в Україні: пацієнтам нагадали, що входить в пакет послуг

Автор: Анна Шиканова

Лікування від коронавірусу у лікарнях України безплатне. Однак є кілька нюансів, які стосуються ліків і медичних установ.

Як оплачується лікування українців від коронавірусу в лікарнях і які послуги є безплатними, розповіли в матеріалі Vesti.

Ліки своїм коштом купувати не потрібно

Так стверджує головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, витрати на медичну допомогу в стаціонарі повністю покриває Національна служба здоров'я України.

"Якщо хворий госпіталізований в стаціонар, у лікарні, де надається медична допомога хворим на коронавірус, держава повністю покриває це лікування. Це так званий "ковідний пакет", на який Національна служба здоров'я України укладає контракт з лікарнею і перераховує кошти. Ці кошти перекривають доплати лікарям – 300% до зарплати, а також покривають медичні та немедичні потреби, які використовуються для лікування хворого з коронавірусною хворобою", - пояснив Ляшко.

Він закликав українців, у яких вимагають гроші на лікування, звертатися на гарячу лінію НСЗУ за номером 16-17.

Що говорять в НСЗУ

На кожного хворого з коронавірусом в Україні виділені гроші державою. Вартість лікування одного українця обходиться у 20 тисяч гривень, але, якщо пацієнт у важкому стані – то сума може зрости до 40 тисяч гривень.

Однак є нюанси

Для того, щоб українець не платив за лікування, у нього повинна бути підписана декларація зі своїм сімейним лікарем. У лікарні, в яку його госпіталізують, повинен бути договір з НСЗУ.

Якщо у хворого з коронавірусом стан не важкий і не потрібна госпіталізація, то він лікується вдома самостійно, і таке лікування оплачує самостійно. Якщо у нього з'являються важкі симптоми, такі як задишка, утруднене дихання, кровохаркання, температура вище 38 градусів і шлунково-кишковий дискомфорт, то йому показана госпіталізація. Лікування в стаціонарі – безплатне.

Що входить в "ковідний" пакет НСЗУ

  • ПЛР-тест на коронавірус
  • лабораторні та інструментальні обстеження
  • медична допомога згідно з протоколом лікування коронавірусу
  • медикаменти, але тільки ті, які є в національному переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення
  • киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до ШВЛ або ЭКМО
  • консультації лікарів інших профілів

Також НСЗУ оплачує кількість лікарських бригад без прив'язки до конкретного числа пацієнтів. На кожну бригаду виділяється не менше 500 тисяч гривень щомісяця і цього повинно вистачити на лікування 20 пацієнтів, а також на надбавки медикам. Якщо хворих на кожну бригаду стає більше, то фінансування збільшується.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які медичні аналізи входять в безплатний пакет послуг.

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