В Берлине фанат Путина избил украинца за тризуб на шапке: все подробности и фото

В Германии в городе Берлин неадекватный мужчина напал на украинца, который был в шапке с тризубом. Инцидент произошел в одном из торговых центров германской столицы.

"Выходя из магазина, включил камеру, чтобы зафиксировать их и подать заявление за угрозы и дискриминацию по национальному признаку. В этот момент он набросился на меня, хотел забрать телефон, начал его выдирать и нанес несколько ударов в лицо, а затем исчез", - рассказал украинец.

Неадекватный поклонник России хотел забрать телефон и несколько раз ударил Евгения.

Когда Евгений хотел зафиксировать происходящее на камеру, мужчина жестоко набросился на него.

28 октября в ТЦ к парню подошел мужчина и стал угрожать расправой из-за трезуба на шапке украинца.

Ранее мы сообщали, что в Германии украинской ведущей угрожали за то, что ее сын сказал "Слава Украине".

Также мы писали, что россиянка напала на украинку с малышом и выбрасывала игрушки из песочницы.