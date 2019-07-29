У Берліні зарізали молоду українку: спливли моторошні деталі

В Берліні зарізали українську заробітчанку Наталю Михайлюк. Її тіло було знайдено в квартирі, де вона працювала хатньою робітницею. Зараз її роботодавця затримала поліція за підозрою у вбивстві дівчини. Слідчі озвучують версію, за якою ясно, що вбили українку ще 22 липня, її тіло пролежало дві доби в квартирі, поки його не знайшли.

Цікаво, що коли тіло Наталії знайшли в квартирі у літнього німця, він сказав, що взагалі не в курсі, що сталося і нічого не пам'ятає. Рідні Наталії вважають, що таким чином німець хоче уникнути покарання, прикидаючись дурником, тобто "косить під неадекватного". Про це повідомляють "Факти".

Фото: Наталія Михайлюк планувала повернутися в Україну (facebook.com nataliyapaholok)

"Наташа, як і більшість українських заробітчан, працювала неофіційно. Поїхала в Німеччину як турист. Через 90 днів (тобто якраз у липні) повинна була повернутися. У Берліні вона жила в сім'ї, виконувала роботу по дому. Наскільки я знаю, вона влаштовувалася на роботу не до того 64-річного чоловіка, а зовсім до іншого. Спочатку жила і працювала в іншій родині. Але потім ця людина (яку зараз затримали) попросила її вигулювати його собаку. А у Наташі є собака, в Україні вона навіть числиться в кінологічному клубі. Одним словом, для Наташі це не було проблемою, і вона погодилася. А потім він запропонував їй не тільки вигулювати собаку, але і прибирати у нього вдома. Сказав, що вона може жити в одній з кімнат. У результаті вона стала жити і працювати у нього", - розповів один з друзів Наташі Андрій.

Наташа ніколи ні на що не скаржилася, чоловікові казала, що все добре і вона скоро приїде в Україну. Дівчина вже збирала речі.

Фото: в Україні Наташу чекав цивільний чоловік (facebook.com nataliyapaholok)

"Вона говорила, що все в порядку. Наташа була не з тих, хто скаржився. Але думаю, що якщо б там відбувалося щось надзвичайне, вона б про це розповіла — хоча б батькам або цивільному чоловікові. Якось вона обмовилася, що роботодавець не хоче її відпускати... 22 липня Наташа повинна була приїхати додому. Я так зрозумів, що повертатися до Німеччини, вона не збиралася. 21 липня вона розмовляла з чоловіком. Казала, що вже збирає речі. Це була їх остання розмова. Потім вона перестала виходити на зв'язок. Ми вирішили, що вона спеціально не дзвонить, хоче зробити сюрприз своїм приїздом. Думали, що у вівторок, 23 липня, вона вже буде у Чернівцях. Але ні. А в середу, 24 липня, приїхала посилка з її речами. Це Наташа перед від'їздом сама відправила додому свої речі, щоб не везти важкі сумки. Речі прибули, а Наташа ні. Її ніде не було, телефон був відключений", - повідомив Андрій.

За словами Андрія, старий німець не хотів її відпускати, також Наталя писала, що не може знайти свій закордонний паспорт. Коли знайшли тіло, яке пролежало в квартирі два дні, паспорт лежав поряд з трупом.

"А поряд з тілом Наташі співробітники поліції знайшли її паспорт. Незадовго до того Наташа розповідала чоловікові, що в неї пропав закордонний паспорт. Через це їй навіть довелося відкласти від'їзд. Вона звернулася в поліцію з приводу втрати паспорта та отримала через консульство інший документ, що дозволяє їй виїхати. А тут виявилося, що паспорт був у квартирі. Мабуть, у її роботодавця. Можливо, він вкрав документ, щоб її не відпускати. А коли дізнався, що вона все одно поїде, убив... Але це всього лише припущення", - підсумував Андрій.

Як ми раніше писали, українку жорстоко вбили у Берліні, куди вона відправилася на заробітки. Тіло 25-річної Наталії Михайлюк зі слідами від ножових поранень нещодавно було знайдено у квартирі, яку вона знімала.