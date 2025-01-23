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Берите инициативу в свои руки. Как женщине сделать первый шаг в общении, отношениях и сексе?

Четверг 23 января 2025 20:20
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Берите инициативу в свои руки. Как женщине сделать первый шаг в общении, отношениях и сексе? Простые советы для женщин, которые готовы сделать первый шаг в отношениях (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Существует миф, что инициатива - это сугубо мужское дело. Что ж, этот миф уже давно пора отправить на пенсию. Потому что если мы чего-то хотим, почему бы это не взять в свои руки?

Как женщине сделать первый шаг в знакомстве, общении, отношениях или сексе, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Общение

Начните с банального - и выиграете. Простота - ваше все. Слово "Привет" не потеряло своей силы с 18 века. Начните с него, а дальше дело пойдет.

Неожиданный комплимент. Скажите человеку что-то приятное и это привлечет его внимание.

"Вместо обычного "Классная рубашка" можно сказать: "Ты так серьезно смотришь в телефон, будто пишешь новую Конституцию". И внимание гарантировано!" - советует коуч.

Вопрос, который растапливает лед. Например: "Как тебе кажется, почему кофе всегда подают горячим, даже если на улице +30?" - неожиданно, но действует.

Отношения

Немного хитрости и обаяния. Будьте инициативной, но ненавязчивой.

Вместо фразы "Пойдем на свидание" скажите: "Слышала о новом кафе, которое открыли рядом. Похоже, что тебе бы понравилось. Хочешь проверим вместе?" - объясняет эксперт.

Взгляд и улыбка - ваше оружие. Серьезно, это работает лучше, чем любой сценарий для флирта. Но не превращайте это в многосерийный марафон - на третьем взгляде стоит переходить к словам.

Играйте честно. Если вы хотите серьезных отношений, не стоит начинать с манипуляций. Честность привлекает больше, чем искусственные маски.

Секс

Забываем о табу и "магических моментах". Слова имеют значение.

"Нет, не поэзия Шекспира, а простая фраза: "Мне с тобой комфортно, и я хочу стать ближе". Легко, честно и естественно", - говорит специалист.

Легкие намеки. Можно начать с прикосновений или фразы вроде: "Интересно, а ты любишь экспериментировать?". Это возбуждает любопытство и снимает напряжение.

Также эксперт дал еще несколько советов:

"Не спешите. Первый шаг - это как закваска для хлеба: нужно немного времени, чтобы все сложилось идеально. Главное - естественность и легкость", - советует коуч.

Он добавил, что инициатива - это не навязчивость и не агрессивность. Это умение показать свои намерения и дать другому человеку пространство для ответа.

И даже если что-то пойдёт не так, вы точно получите ценный опыт - и это лучше, чем вечно сожалеть о нереализованном.

"И напоследок: не стоит бояться "Что подумают?". Ведь первый шаг делают не для общества, а для себя. А счастливая женщина - это та, которая идет навстречу своим желаниям", - резюмирует Виталий Курсик.

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