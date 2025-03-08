В марте на небе взойдет "Кровавая луна": где и как ее можно будет увидеть в Украине
Почти в середине марта человечество ждет интересное астрономическое событие - полное лунное затмение, которое еще называют "Кровавая луна". Оно будет длиться более шести часов и жители Земли смогут полюбоваться красотой Луны.
Что известно об этом лунном затмении, когда и где можно будет его увидеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Space.
Когда будет Лунное затмение
Лунное затмение украинцы смогут увидеть в ночь с 13 на 14 марта. Это полное лунное затмение, которое символизирует завершение большого цикла. К тому же оно произойдет одновременно с мартовским полнолунием, которое еще называют "Червячная Луна".
Когда и как смотреть в Украине
В Украине наблюдать за Луной можно будет целых 65 минут, во время которых она окрасится в красный цвет, но не такой темный, как во время других затмений.
Все затмение будет длиться 6 часов и 3 минуты. Полная фаза, когда Луна находится в темной части земной тени и приобретает красный оттенок будет длиться 65 минут.
Наибольшего затмения Луна достигнет в 9:59 по Киеву и закончится в 10:31 по Киеву.Фазы Лунного затмения (скриншот)
В каких странах будет видна Луна
Жители западной Европы смогут увидеть все затмение полностью. 14 марта Луну можно будет рассмотреть в Восточной Азии, Австралии и странах Тихоокеанского региона.
Северная Америка: все фазы затмения можно будет увидеть во всех 50 штатах США (включая Аляску и Гавайи), Канаде и Мексике.
Южная Америка: большая часть континента станет свидетелем этого события, а его общую часть можно будет увидеть из Бразилии, Аргентины и Чили после полуночи 14 марта.
Европа: Западная Европа - включая Испанию, Францию и Великобританию - увидит полную совокупность, когда луна зайдет рано утром 14 марта.
Африка: Крайняя Западная Африка - включая Кабо-Верде, Марокко и Сенегал - увидит полную совокупность, когда луна зайдет рано утром 14 марта.
Океания: жители Новой Зеландии увидят затмение на поздних стадиях, когда Луна уже будет в полутени, когда она восходит 14 марта.
Как сообщили в NASA, Луна будет проходить сквозь тень Земли. Сначала этот объект будет выглядеть так, будто его кто-то "надкусил" с одной стороны. Впоследствии спутник превратится в темно-красный шар.
"Этот цвет происходит от кольца всех заходов и восходов Солнца, которые вы увидели бы вокруг планеты, если бы были астронавтом на поверхности Луны", - пояснили ученые.
Затем затмение будет разворачиваться в обратном порядке - красный цвет будет тускнеть, а темная часть спутника будет уменьшаться, пока Луна не вернет свой обычный вид.
Кстати, предыдущее затмение Луны и ее окрас в красный цвет произошло в мае 2022 года.
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