В марте на небе взойдет "Кровавая луна": где и как ее можно будет увидеть в Украине

Почти в середине марта человечество ждет интересное астрономическое событие - полное лунное затмение, которое еще называют "Кровавая луна". Оно будет длиться более шести часов и жители Земли смогут полюбоваться красотой Луны.

Что известно об этом лунном затмении, когда и где можно будет его увидеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Space.

Когда будет Лунное затмение

Лунное затмение украинцы смогут увидеть в ночь с 13 на 14 марта. Это полное лунное затмение, которое символизирует завершение большого цикла. К тому же оно произойдет одновременно с мартовским полнолунием, которое еще называют "Червячная Луна".

Когда и как смотреть в Украине

В Украине наблюдать за Луной можно будет целых 65 минут, во время которых она окрасится в красный цвет, но не такой темный, как во время других затмений.

Все затмение будет длиться 6 часов и 3 минуты. Полная фаза, когда Луна находится в темной части земной тени и приобретает красный оттенок будет длиться 65 минут.

Наибольшего затмения Луна достигнет в 9:59 по Киеву и закончится в 10:31 по Киеву. Фазы Лунного затмения (скриншот)

В каких странах будет видна Луна

Жители западной Европы смогут увидеть все затмение полностью. 14 марта Луну можно будет рассмотреть в Восточной Азии, Австралии и странах Тихоокеанского региона.

Северная Америка: все фазы затмения можно будет увидеть во всех 50 штатах США (включая Аляску и Гавайи), Канаде и Мексике.

Южная Америка: большая часть континента станет свидетелем этого события, а его общую часть можно будет увидеть из Бразилии, Аргентины и Чили после полуночи 14 марта.

Европа: Западная Европа - включая Испанию, Францию и Великобританию - увидит полную совокупность, когда луна зайдет рано утром 14 марта.

Африка: Крайняя Западная Африка - включая Кабо-Верде, Марокко и Сенегал - увидит полную совокупность, когда луна зайдет рано утром 14 марта.

Океания: жители Новой Зеландии увидят затмение на поздних стадиях, когда Луна уже будет в полутени, когда она восходит 14 марта.

Как сообщили в NASA, Луна будет проходить сквозь тень Земли. Сначала этот объект будет выглядеть так, будто его кто-то "надкусил" с одной стороны. Впоследствии спутник превратится в темно-красный шар.

"Этот цвет происходит от кольца всех заходов и восходов Солнца, которые вы увидели бы вокруг планеты, если бы были астронавтом на поверхности Луны", - пояснили ученые.

Затем затмение будет разворачиваться в обратном порядке - красный цвет будет тускнеть, а темная часть спутника будет уменьшаться, пока Луна не вернет свой обычный вид.

Кстати, предыдущее затмение Луны и ее окрас в красный цвет произошло в мае 2022 года.

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