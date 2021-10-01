Вагітних просять терміново вакцинуватися від COVID-19. І ось чому

Лікарі просять вагітних жінок терміново вакцинуватися від коронавірусу, щоб врятувати життя собі і не завдати шкоди майбутнім малюкам.
Про це йдеться у новому повідомленні Центру з контролю та профілактики захворювань у США (CDC).
Своє наполегливе прохання лікарі мотивують тим, що "
Крім того, хоча і рідко, вагітні з COVID-19 можуть передавати інфекцію своїм новонародженим дітямCDC.
А от антитіла, отримані від вакцини, через плаценту проникають у кров плоду, що може захистити дитину від COVID-захворювання в перші дні і місяці життя.
Нагадаємо, днями Віктор Ляшко розповів, коли в Україні почнеться масова вакцинація підлітків.