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Бережіть тварин від коронавірусу: вчені зробили нову сумну заяву

STYLERКоронавірус    10.04.2020 - 15:48
Бережіть тварин від коронавірусу: вчені зробили нову сумну заяву
Вчені розповіли про коронавірус у тварин (Фото: pixabay)

Деякі домашні тварини можуть заразитися коронавірусом

Коронавірус в Україні був зареєстрований у 2203 осіб. Всього у світі було інфіковано понад півтора мільйона осіб, а кількість загиблих наближається до ста тисяч осіб.

Вчені всього світу вивчають новий вірус і раніше було встановлено, що домашні тварини не можуть їм заразитися. Вони могли тільки переносити крапельки хвороби на своїй шерсті.

Проте вчені з Харбінського ветеринарного НДІ провели експеримент і прийшли до сумного висновку. Кішки можуть заражатися SARS-CoV-2 і передавати його іншим котам. Також коронавірус може вразити тхорів. Інші домашні тварини знаходяться поза небезпекою, говориться в журналі Science.

Вчені протестували на COVID-19 тхорів, кішок, собак, свиней, курей і качок. Їм капали в ніс віруси та перевіряли, чи з'явиться вірусна РНК в тканинах. Найбільш сприйнятливими виявилися кішки та тхори – віруси виявилися здатні розмножуватися в їх дихальних шляхах. Однак вони не викликали у тварин серйозних ускладнень і не призвели до летального результату.

Крім того, з'ясувалося, що коти та тхори можуть передавати отриманий вірус іншим тваринам.

У собак вірусна РНК виявилася дуже слабо і була виявлена тільки у фекаліях, а інші тварини відреагували на експеримент або слабо, або взагалі реакції не було.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені пояснили, чому COVID-19 поширюється швидше інших вірусів.

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