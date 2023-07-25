На берега Кирилловки под Запорожьем массово выбрасывает мертвых дельфинов (фото)

На берега Кирилловки в Запорожской области массово выбрасывает мертвых дельфинов. Местные жители предполагают, что это происходит из-за сильного загрязнения Азовского моря.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Бердянськ сьогодні".
Как отмечают в сообщении, морские животные могут погибать из-за загрязнения воды и воздуха. Оно в свою очередь вызвано затоплением вооружения и нефтепродуктов, а также минированием, подводными взрывами и работой локаторов врага.
Вместе с тем, сейчас невозможно полностью оценить последствия экоцида. Ученые смогут увидеть полную картину только после деоккупации и разминирования Запорожской области.
На берега Азовского моря выбрасывает мертвых дельфинов (фото: t.me/brdVP)
Каховское водохранилище было домом для многих краснокнижных представителей фауны. Однако после обмеления животные не смогли выжить.
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на своей странице в Facebook сообщало о том, что на берег Черного моря вынесло 149 мертвых тритонов, занесенных в Красную книгу Украины.
Однако 55 из них удалось спасти за сутки. Тритоны не могут проживать в соленой воде, поэтому живых животных отвезли в Дунайский биосферный заповедник, где выпустили на разных участках реки.
Тритоны входят в краснокнижные животные Украины (фото: facebook.com/EnvironmentalofUkraine)
Большой ущерб также понес популяциям различных видов рыбы. Так, например, популяция морского судака полностью погибла в результате катастрофы. Об этом сообщил член-корреспондент НАН Украины доктор биологических наук Сергей Афанасьев в интервью "Вечірньому Києву".
"В низовьях Днепра и в Днепро-Бугском лимане проживало более 70 видов рыб, из них 18 - краснокнижных. Как минимум один вид рыб уже исчез с лица Земли. Это морской судак или буговец, который жил в Днепровско-Бугском лимане. Долгое время он считался вымершим, но в 2016 году мы выяснили, что он жив", - рассказывает ученый
Однако подрыв дамбы привел к полному исчезновению популяции краснокнижного морского судака. Пострадали также осетровые: в период крушения у них была нерестовая миграция, во время которой они подошли к дамбе и были сметены гидроударом.
Морской судак (фото: Википедия)
Эксперт говорит, что по предварительным подсчетам на юге Украины погибли около восьми тысяч тонн товарной рыбы.
Ранее мы рассказывали, как выглядит урочище Вырва после теракта на Каховской ГЭС.
Читайте также, какие большие возможности открыла экологическая катастрофа в Херсонской области.