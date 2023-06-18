На берег Черного моря после подрыва ГЭС продолжает выносить мертвых животных (видео)

Дикие кабаны в Ялте

18 июня в сети появилось видео с временно оккупированной российским врагом Ялты, куда вынесло дикого кабана.

На опубликованных кадрах видно, что мертвое животное лежит на пляже, а возле него скопились шокированные отдыхающие, купавшиеся рядом с этим кабаном.

Смотрите на видео, какой переполох вызвало это событие на пляже:

Мертвые редкие тритоны в Одесской области

Несколько дней назад работники Национального природного парка "Тузловские лиманы" на территории Белгород-Днестровского района Одесской области обнаружили 149 погибших тритонов на берегу моря.

Эти животные занесены в Красную книгу Украины.

Фото: facebook.com/EnvironmentalofUkraine

Напомним, что ночью, 6 июня, россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, что повлекло затопление десятков населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей.