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У Бердянську в новорічне свято побили школярку на камеру: дівчинка знущань не стерпіла

Автор: Володимир Костирін

У Бердянську в компанії підлітків одна з дівчин побила 15-річну школярку, а знущання зняла на відео. Інцидент стався на Новий рік. Тепер за фактом нападу розпочато розслідування, порушено кримінальне провадження.

Про це передали в прес-службі Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області.

Про подію розповіла правоохоронцям сама потерпіла в присутності законних представників. Учениця однієї зі шкіл Бердянська 5 січня звернулася із заявою про нанесення тілесних ушкоджень.

За словами школярки, 1 січня, перебуваючи в компанії знайомих підлітків, одна з присутніх дівчат стала її бити.

"До своїх пояснень потерпіла надала відеозапис, на якому зафіксовані протиправні дії", - розповіли в поліції.

Правоохоронці попередньо кваліфікували подію за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Крім того, за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

15-річну потерпілу направили на проходження судово-медичної експертизи, щоб зафіксувати сліди побоїв.

"Наразі співробітниками поліції встановлюються особа порушниці, яка завдавала ударів та свідки події", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, нещодавно подібний інцидент стався в Запоріжжі, де на спортивному майданчику біля школи дівчата-підлітки жорстоко побили учениць. Після цього суд відправив до СІЗО 16-річну "організаторку" побиття.

Також ми писали про те, що перед цим у грудні під Кропивницьким школяр побив однокласницю на очах у всього класу.

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Бердянськполицияизбиение ребенка