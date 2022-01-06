У Бердянську в новорічне свято побили школярку на камеру: дівчинка знущань не стерпіла

Про подію розповіла правоохоронцям сама потерпіла в присутності законних представників. Учениця однієї зі шкіл Бердянська 5 січня звернулася із заявою про нанесення тілесних ушкоджень.

За словами школярки, 1 січня, перебуваючи в компанії знайомих підлітків, одна з присутніх дівчат стала її бити.

"До своїх пояснень потерпіла надала відеозапис, на якому зафіксовані протиправні дії", - розповіли в поліції.

Правоохоронці попередньо кваліфікували подію за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Крім того, за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

15-річну потерпілу направили на проходження судово-медичної експертизи, щоб зафіксувати сліди побоїв.

"Наразі співробітниками поліції встановлюються особа порушниці, яка завдавала ударів та свідки події", - йдеться в публікації.