У Бердянську врятували крихітне кенгуренятко, маму якого вбило грозою: відео - до сліз

Малюка Скубіду - так назвали це диво - вперше вивели на прогулянку. Він ще не має хутра і в основному їсть і спить.

"Намагається ставати в стійку - на ніжки, спираючись на хвіст", - хваляться успіхами підопічного співробітники зоопарку.

Малюкові всього два місяці, і побачити його в такому віці практично нереально, адже вони живуть безвилазно в маминій сумці, і навіть виглядати починають лише коли підростуть.

"Коли народжується кенгуру, він відразу переповзає до маминої "цицьки". У неї там чотири соска, і в кожному з них різної жирності молоко. І знаходиться там до того часу, поки не зможе голову самостійно висунути. Це може бути 4-5 місяців", - розповідає Ігор Кальченко, директор Бердянського зоопарку.

У зоопарку живе тільки тато малюка, адже мама загинула під час грози, сильно вдарившись через стрес об огорожу.

Малюка годують з соски кожні дві години спеціальною сумішшю, в складі якої обов'язковий яєчний жовток. Після обіду кенгуренятко кладуть в спеціальну сумку з підігрівом, що нагадує мамину

Доглядачі зоопарку кажуть, що Скубіду вже навчився їх впізнавати і розпізнавати "своїх" і "чужих" по запаху.

Відео: перша прогулянка маленького кенгуренятка у Бердянську (ТСН)

Для довідки: новонароджений кенгуру має розмір всього 25 мм - це найдрібніше дитинча серед ссавців в порівнянні з дорослою твариною.