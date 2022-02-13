У Бердянську дівчата влаштували жорстоку бійку: закінчилося травмами обличчя та голови

Про бійку повідомлення "копам" надійшло сьогодні близько шостої години. Бійка між дівчатами відбувалася у дворі гуртожитку по проспекту Західному.

"На місце події негайно поїхав найближчий наряд відділу поліції", - йдеться в публікації.

Всі учасники та очевидці інциденту були оперативно встановлені. Виявилося, що між дівчатами 2005 і 2008 років народження "раптово виник конфлікт, який переріс у бійку".

Що саме спровокувало таку бійку - не уточнюється.

Закінчилися розбірки тим, що 13-річна "войовниця" отримала травми обличчя і голови.

Тепер правоохоронці вирішують питання про відкриття за фактом бійки та нанесення травм кримінального провадження за ст. 125 (легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

"Поліція закликає громадян не нехтувати своїми батьківськими обов’язками та контролювати дозвілля і коло спілкування дітей. Якщо Ви стали свідками протиправних дій негайно телефонуйте до поліції за номером "102", - закликали правоохоронці.