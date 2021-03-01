В Бердичеві побилися слідчий і інспектор поліції: деталі інциденту

Конфлікт почався вночі 1 березня в одному з місцевих кафе. Словесна перепалка дуже швидко переросла у сварку. Як повідомили місцеві жителі, близько 3 години ночі працівник житомирської поліції, який відпочивав у кафе "Чара" і вживав спиртне, почав конфліктувати з працівницею місцевого відділу поліції. З'ясовувати стосунки вони продовжили на вулиці, і молодий чоловік вдарив жінку в обличчя.

За даними видання, конфлікт стався між 23-річним слідчим Житомирського міського відділу та 37-річною інспекторкою з адмінпрактики Бердичівського РВ.

Відео конфлікту можна подивитися за посиланням.

Як розповіла прессекретар Головного управління Національної поліції у Житомирській області Алла Ващенко в коментарі для УНІАН, за фактом конфлікту між слідчим і інспектором поліції відкрито кримінальне провадження.

"За даним фактом Бердичівським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України. Всі матеріали направляються до Територіального управління Державного бюро розслідувань, оскільки подія пов'язана з поліцейськими", - зазначила Ващенко і додала, що начальником ГУНП призначена службова перевірка.

Буде проведена судово-медична експертиза, яка визначить ступінь тяжкості нанесення тілесних ушкоджень.