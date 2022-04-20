Білорус Тимур, в 16 років побитий карателями в Мінську до коми, тепер воює за Україну (фото)

Коли білоруському хлопцеві Тимуру Міцкевичу було 16 років, його жорстоко побили карателі в серпні 2020-го, коли в країні були масові протести проти сфальшованих Лукашенком президентських виборів. Тепер хлопець воює на стороні України.

Тоді лікарям довелося вводити хлопця в штучну кому, аби він вижив. На Тимура завели карну справу, а його мама померла. Він втік з лікарні, покинув Білорусь, і тепер Тимур воює за правду на стороні України.

Фото: Тимур Міцкевич воює в Україні (t.me/truexanewsua)

Карателі у 2020-му жорстоко познущалися над Тимуром

16-річний підліток 12 серпня навіть не був учасником протестів. Того вечора він йшов до друга, аби вирушити на риболовлю. Проте на автобусній зупинці був жорстоко побитий карателями разом з іншими мирними білорусами.

За словами матері Тимура Тетяни Міцкевич, спочатку її сина били у Фрунзенському відділенні міліції Мінська, а потім у партизанському РУВС.

Спочатку людей били в бусі, а потім у відділку. Там хлопцеві засунули в горло кийок і пхали її далі ногами. Крім того його били електрошокером по п'ятках, дубинками по очах.

"Коли він почав задихатися, він почув, як покликали одного з людей. Вони запитали: "Куди його?" Тому що він вже на останньому подиху був. І ось вони сказали: "Закиньте його в підвал, нехай подихає". Один з міліціонерів тоді сказав: "Ви що, з глузду з'їхали, це дитина". Після чого почав якось йому допомагати і викликати "швидку", - розповідає сестра хлопця.

Тимур кілька днів провів у штучній комі, куди його ввели лікарі, щоб полегшити відновлення.