Белла Хадид засветила страстные поцелуи с бойфрендом в ярком платье (фото)

Белла Хадид показала, как прошла ее вечеринка по случаю запуска бренда духов

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид на днях презентовала собственный бренд парфюмерии "Orebella", в который вошло 3 аромата, над которыми она с командой работала более 5 лет.

Свой новый этап развития в сфере бизнеса и красоты, известная модель решила отпраздновать яркой и даже, можно сказать, роскошной вечеринкой, на которой собрала друзей, семью и своего бойфренда, которого она долго скрывала от публики.

Белла показала яркие фото с празднования, на которое девушка выбрала интересное желтое платье с оригинальным принтом и корсетным верхом от Roberto Cavalli из весенней коллекции 2003 года, демонстрируя флаконы своих духов.

Белла Хадид устроила вечеринку по случаю выпуска собственных духов (фото: instagram.com/bellahadid)

"Я все еще в шоке от первого дня "Orebella", спасибо всем за вашу любовь и добрые слова, эта реакция так много значит для меня. Я хочу поблагодарить команду "Orabella", свою семью, друзей и близких за поддержку, уделенное время, страсть и любовь, которые они подарили мне и бренду "Orebella" - это моя мечта, сложно представить, что это происходит наяву", - пишет Хадид.

Изюминкой этого вечера стал страстный поцелуй Беллы с ее избранником Аданом Бануэлосом, не пропустившим вечеринку своей возлюбленной. Как известно, он профессиональный наездник и бизнесмен.

Белла Хадид на своей вечеринке (фото: instagram.com/bellahadid)