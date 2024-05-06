Белла Хадид засветила страстные поцелуи с бойфрендом в ярком платье (фото)

Белла Хадид устроила грандиозную вечеринку по случаю запуска собственного бренда духов и очаровала не только платьем, но и поцелуями с любимым.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль Беллы.
Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид на днях презентовала собственный бренд парфюмерии "Orebella", в который вошло 3 аромата, над которыми она с командой работала более 5 лет.
Свой новый этап развития в сфере бизнеса и красоты, известная модель решила отпраздновать яркой и даже, можно сказать, роскошной вечеринкой, на которой собрала друзей, семью и своего бойфренда, которого она долго скрывала от публики.
Белла показала яркие фото с празднования, на которое девушка выбрала интересное желтое платье с оригинальным принтом и корсетным верхом от Roberto Cavalli из весенней коллекции 2003 года, демонстрируя флаконы своих духов.
Белла Хадид устроила вечеринку по случаю выпуска собственных духов (фото: instagram.com/bellahadid)
"Я все еще в шоке от первого дня "Orebella", спасибо всем за вашу любовь и добрые слова, эта реакция так много значит для меня. Я хочу поблагодарить команду "Orabella", свою семью, друзей и близких за поддержку, уделенное время, страсть и любовь, которые они подарили мне и бренду "Orebella" - это моя мечта, сложно представить, что это происходит наяву", - пишет Хадид.
Изюминкой этого вечера стал страстный поцелуй Беллы с ее избранником Аданом Бануэлосом, не пропустившим вечеринку своей возлюбленной. Как известно, он профессиональный наездник и бизнесмен.
Белла Хадид на своей вечеринке (фото: instagram.com/bellahadid)
Ранее мы рассказывали, что Белла Хадид впервые за 5 лет открыла закулисы создания авторских духов.
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