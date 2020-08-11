У Білорусі показали "концтабір" карателів: кадри шокують

Протести в Білорусі (колаж: РБК-Україна)

У Білорусі тривають протести, масові затримання, в тюрмах над людьми відкрито знущаються

Протести в Білорусі в ніч з 10 на 11 серпня були неймовірно жорстокими. Другий день протистояння силовиків і народу обернувся масовими затриманнями, побиттями. Омонівці били натовпом затриманих, що лежали, не шкодували ні хлопців, ні дівчат. А у тюрмах над людьми відкрито знущаються.

У місцевих Telegram-каналах пишуть, що в'язниці переповнені. Людей беруть прямо біля під'їздів, хапають в провулках і "пакують" в автозаки.

Тільки за попередню ніч було затримано близько 3 тисяч протестувальників. А Лукашенко назвав людей, які втомилися від його режиму і вийшли зі слоганом "Живе Білорусь", "вівцями".

Нещодавно з'явилися шокуючі кадри, зняті в одному з РУВС Мінська. Десятки людей лежать обличчям вниз у внутрішньому дворі за колючим дротом.

"Ранок після протестів у Жовтневому РУВС Мінська. Тепер розумієте, чому ми закликаємо нікого не віддавати у руки карателів? Картина дуже символічна. Якщо ми зараз не зберемося - то такий концтабір очікує всю нашу країну", - підписані кадри в Telegram-каналі NEXTA Live.

РУВС в Мінську, ранок після другої ночі протестів (відео: NEXTA Live)

Раніше ми публікували фото і відео жорстких протестів у Білорусі, де людям стріляли в спину, а жінок били ногами.

Нагадаємо, що протистояння почалися після того, як Олександр Лукашенко в черговий раз оголосив себе переможцем на виборах. ЦВК Білорусі опублікував остаточні результати: Лукашенко набрав 80,23%, а Світлана Тихановська - його головний опонент - 9,9%. Явка склала 84%. Хоча результати екзитполів показали абсолютно зворотну картину.

Також ми публікували фото з Білорусі, які змушують плакати і пишатися за людей.