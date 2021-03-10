Білорусь опозоролась з піснею на Євробачення 2021: "я научу тебя ходить по струночке"

Всього за кілька годин після оголошення переможця нацвідбору на Белтелерадіокомпанії, стало зрозуміло: більшість меломанів (не тільки з Білорусі) вважають цей трек "стидобою".

"Цим людям має бути соромно за те, що вони вилізли зі своїм мерзенним текстом зі своєї буди і засвітилися на адекватну публіку", - написав один юзер в коментарях під відео на офіційному YouTube-каналі Євробачення.

Підтвердженням цих слів є і кількість дизлайків під роликом. Їх аж 16 тис. Проти трохи більше 1,6 тис. позитивних реакцій. І є припущення, що цей ролик стане самим "задизлайканим відео" на каналі Eurovision Song Contest.

Деякі користувачі мережі відзначають, що з такою піснею "Галасы ЗМеста" могли б на щось претендувати на конкурсі років 40 тому.

Як думаєте, це вже дно чи знизу ще постукають?

Який мотив - такий і колектив

Боже, як же соромно перед усім світом!

Хлопці, підморгніть, якщо вас утримують в заручниках. Що це взагалі?!

Це що взагалі таке було? Як можна співати про рабів? Про маніпуляції? Це просто щось!

Який жах, такого ніколи не було на Євробаченні... Таке відчуття, ніби слова пісні писав Саня 3%... Огидно. Слава богу, що цей шлак представляє тільки Вусатого, а не Білорусь

Заберіть у Белтелерадіокомпанії права на конкурс і передайте їх "Белсату"! Ось тоді і буде представляти країну нормальний артист, а не цей пропагандистський ширпотреб.

Текст - пряме знущання над вільними білорусами!

Хто гэтыя людзі? Каліласка не дадзім пасароміць радзіму! Не галасам з памойкі! Хопіць!

Справжнє обличчя нинішньої влади

Ганьба і знущання над білорусами!

Я, громадянка Республіки Білорусь, вимагаю заборонити ганьбити мою країну і мій народ таким цинічним і огидним чином. Ця пісня повинна бути знята з конкурсу.

Думаю, цих ябатєк зал на виступі наживо освище під купу БЧБ-прапорів.

Треба ж таким терплячим білорусам в душу так смачно плюнути. Цій групі тільки у Мавзолеї Лукашенка виступати.

Це жесть на стільки, що смішно... Якби не було б так сумно. Жах якийсь.

"Галасы ЗМеста" з піснею "Я научу тебя!"

Зрозуміти невдоволення публіки можна. По-перше, коли інші артисти все частіше представляють свої країни з піснями рідною мовою, як, наприклад, Go_A з їхнім "Шумом", "Галасы ЗМеста" співають російською.



По-друге, сама пісня банальна і не зачіпає ні як музично, ні як словами. Текстом, навіть, навпаки - висміює вільних громадян Білорусі рядками а ля "я научу тебя плясать под дудочку", "я научу тебя ходить по струночке", "я превращу твои печали в шуточки", "поспи за плугом" та іншими.

І третє - головне. Ця група з'явилася після мітингів у Білорусі в серпні 2020 року. Учасники колективу виконують жартівливі пісні з критикою протестного руху в країні.

"Ми живемо в білоруському місті Барановичі, і таким чином вирішили показати своє ставлення до технологій кольорових революцій. Коли під соусом "політичної боротьби" намагаються зруйнувати країну, яку ми любимо і у якій живемо, ми не можемо залишатися байдужими..." - кажуть про свою творчість музиканти.

У своїх піснях ці колишні КВНщики побічно або безпосередньо висміюють Тихановську та інших опозиціонерів, акції протесту та страйки, студентів, вимушених продовжити навчання у європейських вишах, підтримку політв'язнів і допомогу постраждалим від репресій режиму Лукашенка.

Учасники групи "Галасы ЗМеста"

Додамо, що всі блогери, які знімають реакції на пісні учасників Євробачення, пророкують представникам Білорусі як мінімум не вихід у фінал з такою композицією. А деякі навіть вважають, що Білорусь просто дискваліфікують.