Бекхэм эмоционально обратился к сыну на фоне слухов о ссоре: эти слова разбили сердце фанатам

Что сказал Дэвид Бекхэм на фоне слухов о ссоре

Он трогательно обратился к сыну, опубликовав семейные фото с празднования дня рождения. Среди серии кадров с рыбалки и кемпинга в Шотландии вместе с сыновьями Ромео и Крузом он вспомнил Бруклина в Stories.

"Веселые времена в Шотландии. Тебя не хватало, Бруклин", - отметил Дэвид.

Дэвид Бекхэм с сыновьями (фото: instagram.com/davidbeckham)

Это впервые футболист заявил об отсутствии старшего сына, отметив, что Бруклин не был и на этом путешествии.

"Шесть месяцев назад я запланировал с ребятами поездку - палатки и рыбалка в начале моей недели 50-летия", - написал он под другим фото.

Бруклин решил проигнорировать празднование дня рождения отца, которое состоялось 2 мая и продолжалось все выходные. Поговаривают, что в семье Бекхэмов произошел "разрушительный раскол".

Бруклин Бекхэм (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

Что известно о ссоре между Дэвидом и Бруклином Бекхэмом

Уже несколько недель СМИ гудят о непростых отношениях между футболистом и его сыном. Старший сын Бекхэма и его жена Никола Пельтц несмотря на приглашение решили проигнорировать сразу три семейных празднования по случаю юбилея Дэвида - в Лондоне, Франции и семейном поместье в Котсуолдсе. Пара держала семью в неопределенности и Бруклин даже не поздравил папу в соцсетях.

Близкий к семье друг отметил, что Дэвид и Виктория были опустошены из-за отсутствия сына.

"Это ужасно печальная ситуация, и она длится уже долгое время. Они обожают Бруклина, их дети для них все, но Бруклин не разговаривает с ними. Дэвид и Виктория испытывают душевную боль, и они понятия не имеют, что происходит", - рассказал он.

Как Бекхэм отмечал юбилей с семьей (фото: instagram.com/davidbeckham)

Отсутствие 26-летнего Бруклина на вечеринках также связывают с тем, что он и его жена избегают мероприятий, на которых будет присутствовать нынешняя девушка Ромео Бекхэма - Ким Тернбулл. Инсайдеры говорят, что она когда-то в прошлом встречалась с Бруклином. Теперь он якобы волнуется из-за мотивов девушки в отношении брата. Однако эта деталь не объясняет, почему он решил пропустить даже семейную рыбалку с отцом и братьями. Вероятный конфликт семейство официально еще не комментировало.