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Бігають свині і лежать трупи тварин: на звалищі під Києвом відбулися зміни

Автор: Роман Мирончук

Звалище під Києвом у селі Григорівка, на якому бігають свині й кози, і лежать трупи тварин, викликало великий резонанс в мережі. Зараз звалище вже почали прибирати.

Про це розповів староста села Григорівка Вадим Шевченко, повідомляє ТСН.

"Вивезення відходів було заплановано у нас на наступному тижні у зв'язку з погодними умовами. Зараз наші місцеві активісти до цього привернули увагу, і в порядку наших планів зараз з цієї території сміття прибирається", - розповів Шевченко.

Він пояснив, що земля, на якій розташована звалище - це жомова яма колишнього цукрового заводу. При цьому завод передбачав, щоб ніякі стоки з цієї ями не потрапляли в річку Красну.

Староста Григорівки заявив, що зараз все сміття вже почали прибирати з цієї території. Але місцевий активіст Сергій Бабак каже, що Григорівська сільрада, в особі Григорівського сільського голови, нібито організувала свою схему.

Вони організували своє комунальне підприємство, яке збирало сміття в 3 селах. Але замість того, щоб вивозити його на сміттєвий полігон, на що вони отримали гроші, вони вивозили сміття на це звалище.

При цьому сміття вони збирали з 2018 року і за цей час накопичили його вже дуже багато.

Нагадаємо, під Львовом утворилося звалище медичних відходів.

Ми також писали про те, що в Україні знайшли таємні звалища з тоннами небезпечних медичних відходів, COVID-тестів і пробірок.

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