Бігають свині і лежать трупи тварин: на звалищі під Києвом відбулися зміни

"Вивезення відходів було заплановано у нас на наступному тижні у зв'язку з погодними умовами. Зараз наші місцеві активісти до цього привернули увагу, і в порядку наших планів зараз з цієї території сміття прибирається", - розповів Шевченко.

Він пояснив, що земля, на якій розташована звалище - це жомова яма колишнього цукрового заводу. При цьому завод передбачав, щоб ніякі стоки з цієї ями не потрапляли в річку Красну.

Староста Григорівки заявив, що зараз все сміття вже почали прибирати з цієї території. Але місцевий активіст Сергій Бабак каже, що Григорівська сільрада, в особі Григорівського сільського голови, нібито організувала свою схему.

Вони організували своє комунальне підприємство, яке збирало сміття в 3 селах. Але замість того, щоб вивозити його на сміттєвий полігон, на що вони отримали гроші, вони вивозили сміття на це звалище.

При цьому сміття вони збирали з 2018 року і за цей час накопичили його вже дуже багато.