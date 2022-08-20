Не тільки біг: які ще способи допоможуть спалити зайві калорії і схуднути

Танець

У багатьох моделей, актрис і любителів здорового способу життя танці вже давно стали улюбленим кардіотренуванням. Це відмінне навантаження на все тіло, яка допомагає не тільки ефективно спалити калорії, але і підтягнути м'язи.

Для отримання потрібного ефекту потрібно займатися танцями не менше 1 години в день. Це максимально не нудний і веселий вид фізичного навантаження. Можна вибрати один вид танцювального напрямку, можна чергувати кілька, а можна просто танцювати щодня під веселу музику.

А ще танці допомагають поліпшити настрій і проганяють геть нудьгу.

Скакалка

Дитяча скакалка виявляється є відмінним тренуванням. Всього 20-30 хвилин вправ зі скакалкою дозволяє спалити 400 ккал і зміцнити м'язи майже всього тіла.

Заняття зі скакалкою варто робити вранці, тому, що це допоможе розігнати лімфу, позбутися від зайвої рідини, поліпшити венозний кровообіг і зменшити целюліт.

Плавання

Відмінний спосіб об'єднати приємне з корисним. Підійде природна водойма в теплу погоду або ж басейн. Плавання відмінно спалює калорії, зміцнює м'язи всього тіла, допомагає розслабитися і впорядкувати до ладу думки.

Ходьба

Прогулянки у швидкому темпі можуть бути навіть ефективніше ранкової пробіжки. І ось навантаження на суглоби не буде такою сильним.

Якщо у вас поблизу немає гір або лісу, гуляйте в парку біля будинку. Слідкуйте за темпом і намагайтеся не переходити на прогулянковий крок, інакше результат від таких тренувань доведеться чекати дуже довго.

Велосипед

Велосипед стає все більш популярним видом транспорту у людей різного віку. І їзда на ньому - це ефективний спосіб спалювати калорії. Достатньо всього однієї години в день, щоб отримати відмінне тренування для ніг і кардіонавантаження.

Можна використовувати велотренажер в залі або вдома, а можна купити велосипед і разом з друзями регулярно робити велоподорожі за місто або в найближчий парк.