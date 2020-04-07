Бідність і мародерство: аналітики дали сумний прогноз наслідків коронавірусу в Україні

Карантин в Україні був введений через ризик поширення коронавірусу по країні. Влада двічі продовжила дію карантинних заходів і зараз ймовірна дача закінчення карантину – 24 квітня. У країні закриті ТРЦ і майже всі торгові точки, крім продуктових магазинів і аптек, а також тих, кому дозволили роботу по обслуговуванню населення. Закриті ресторани, перукарні, розважальні заклади, не ходить міжміський і міжнародний транспорт, припинена робота метро, а в більшості міст транспорт працює тільки для тих, хто працює на обслуговування життєдіяльності країни.

В умовах жорсткого карантину бізнес в Україні почав стрімко падати й найбільший ризик тепер з'явився не через пандемію, а через економічну кризу. Аналітики "Опендатабот" провели дослідження і повідомили, що в Україні спостерігається спад навіть у тих сферах діяльності, які дозволені. Як відзначають фахівці, дрібний бізнес вже практично вичерпав свій запас витривалості, а середній бізнес вичерпає свої ресурси в найближчі кілька тижнів.

Кількість нових вакансій зменшилася у два рази.

Обороти ресторанів впали в 5 разів.

Кількість поїздок на таксі впала на 70%.

Вартість оренди нерухомості впала в три рази.

До карантину та епідемії коронавірусу в Україні працювало близько 50 тисяч закладів на ринку громадського харчування. Далеко не всі змогли перебудуватися на доставку або організувати продаж на винос і на цей момент не працює близько 30 тисяч закладів. Продаж у тих, хто зміг продовжити роботу, скоротилися в середньому на 73% (У Києві -78%, у Львові – 78%, у Харкові -73%, у Дніпрі - 65%, в Одесі - 60%). Понад 160 тисяч осіб зараз залишилися без роботи.

Ринок житла також просів, і орендодавці змушені знижувати ціни, оскільки багато хто через карантин перестали орендувати квартири. Ті, хто працював в основному на подобовій оренді – перейшли на довгострокову оренду, оскільки люди перестали їздити на відпочинок або у відрядження в інші міста.

Власники служб таксі відзначили, що ринок замовлень впав приблизно в три рази, через те, що багато хто дотримується карантинного режиму і без особливої потреби просто не виходить з дому.

В Україні практично заморожена судова система і за останні тижні було перенесено вже понад 5000 засідань. У законі зазначено, що засідання можна проводити онлайн, але на цей момент немає прописаного механізму такої практики. Частина засідань перенесли на невстановлений термін, ще частину пропонують розглянути без участі сторін.

В умовах карантину 6% українських компаній просто припинили своє існування, ще 29% зупинили свою діяльність. Третина бізнесменів змушена скоротити штат працівників на 50%, оскільки рівень доходу впав на 90-100%.

На великих підприємствах втрати становлять від 10 до 25%, і там прогнозується скорочення штату на 25% до кінця карантину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий економіст пророкує серйозну кризу.