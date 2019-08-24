Батюшка зі свастикою: священика РПЦ звинувачують у сексуальному насильстві

У Мінську священик РПЦ Костянтин Бурикін ґвалтував свою дочку і здійснював постійні побої в сім'ї. Про це в кінці червня заявила 20-річна Саша Бурикіна, передають росЗМІ.

Те, що відбувалося в родині Бурикіна протягом багатьох років не отримувало розголосу, на його злодіяння нерідко закривали очі, а багато хто навіть не знав про те, на що здатний цей чоловік.

Відзначається, що молодий отець Костянтин збудував храм у селищі Гатово, після чого почав спонукати до благодійності парафіян, бізнесменів, а потім спортсменів. У 2014-му добудовувався комплекс зі спортзалами і приміщеннями для недільної школи, а роком раніше тут був заснований духовно-спортивний центр "Біла Русь".

Далі в церковному спортивно-духовному центрі почали збиратися спортсмени, готові виїжджати на міжнародні змагання. Ініціатива тут же була підтримана і в оновленій федерації Бурикін став заступником голови.

Старші діти Бурикіна зайнялися пауерліфтингом і досягли високих спортивних титулів (прийомний син Олексій виграв чемпіонат Білорусі, дочка Саша двічі отримувала титул чемпіонки Європи).

До речі, церковне керівництво дозволило батькові Костянтину порушити православний канон і одружитися вдруге. А трохи пізніше Бурикін звернувся до суду з вимогою анулювати усиновлення Олексія. Прийомного сина батько вигнав з дому, давши півгодини на збори.

Після відмови від усиновлення Олексія педагоги і служба опіки відвідували квартиру Бурикіных, але нічого тривожного не виявили. Проте пізніше в пресу потрапили фотографії: під рясою, на тілі священика Костянтина - свастика, в квартирі - люстра у формі свастики.

У серпні 2014-го батько Костянтин заявив, що нацистські татуювання набив в ранній юності, за що перед церковним керівництвом покаявся. Наколки зводити не хоче - можуть залишитися шрами.

Після публікації скандальних знімків в соцмережах і пресі Бурикін отримав прізвисько "батюшка зі свастикою".

Про священика РПЦ на час забули, але пізніше батюшка був засуджений до трьох років колонії посиленого режиму за незаконне зберігання зброї. У квітні 2019 року щодо Бурикіна було порушено ще одну справу - про розтрату.

А через час виплили нові шокуючі подробиці: виявляється, на змаганнях він жив з дочкою в одному номері, спав в одному ліжку, міг вдарити і не утримував від алкоголю. Також Саша стверджує, що батько примушував її читати і переказувати "Майн кампф" і писати по книжці твір.

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