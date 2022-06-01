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Батюшка-зрадник знищив пів села руками окупантів: шокуюча історія з Андріївки (відео)

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Київська область, Середа 01 червня 2022 22:40
Батюшка-зрадник знищив пів села руками окупантів: шокуюча історія з Андріївки (відео) Колаж РБК-Україна: в Андріївці чернець допомагав російським окупантам
Автор: Володимир Костирін

У селі Андріївка під Києвом священик московського патріархату під час окупації активно співпрацював з російськими загарбниками, здаючи місцевих жителів у полон і допомагав грабувати людей.

Про це йдеться в сюжеті "Надзвичайних новин".

Рашисти повністю зруйнували майже дві третини населеного пункту. Багато будинків буквально випалені до фундаменту, а деяких власників досі розшукують рідні. Загалом за час окупації тут пропало близько півсотні людей.

Зараз чернець-колаборант затриманий правоохоронцями. Триває слідство.

Батюшка-зрадник знищив пів села руками окупантів: шокуюча історія з Андріївки (відео)

СБУ затримала ченця-колаборанта в Андріївці (фото: скріншот з відео)

Як розповідають жителі Андріївки, батюшка наводив окупантів на заможні будинки, вказував, де і чим можна розжитися, і з якої родини вибити викуп.

За словами людей, коли росіяни зайшли в село - отець Микола вийшов їх зустрічати з іконою в руках. Також чернець допомагав рашистам-мародерам вивозити сусідські речі та здавав у полон своїх знайомих, які колись чимось його образили.

Бабуся Соня, сусідка фаната "русского мира" в рясі, була свідком, як той допомагав загарбникам.

"Він розправив руки і - галопом до них, і він їх вже зустрічав, святив (показує, як хрестив). А на другий або третій день вже танки пішли по нашій вулиці. І він пішов вранці туди їх благословляти", - каже пенсіонерка.

Через ченця постраждав мало не кожен другий сусід з його вулиці.

"А вдень вони (окупанти) стояли у нього до самого темна. Ходили вони, і він з ними ходив, ніби так і треба", - згадує бабуся.

Місцеві жителі пережили три ротації окупантів. Спочатку в село зайшли чеченці, потім росіяни, і потім буряти.

Загалом за час окупації тут пропало близько півсотні людей. Частину - розстріляли, а деяких цивільних брали в заручники і відвозили під виглядом "полонених воїнів" в Росію в Курську область через територію Білорусі.

Батюшка-зрадник знищив пів села руками окупантів: шокуюча історія з Андріївки (відео)Батюшка-зрадник знищив пів села руками окупантів: шокуюча історія з Андріївки (відео)Батюшка-зрадник знищив пів села руками окупантів: шокуюча історія з Андріївки (відео)

Наслідки російської окупації в Андріївці (фото: скріншот з відео)

"Зайшли кадирівці, але швидко пішли, у нас горя багато не наробили. Потім зайшли росіяни, а в кінці буряти. Буряти вже знущалися - усе били, трощили, прострілювали у людей телевізори, вікна. Вони навіть якщо не могли щось забрати, то просто все прострілювали", - розповіла мешканка Андріївки Алла.

Жінка втратила свій будинок і зараз живе у знайомих.

"У мене племінника переїхали просто танком, просто так. Їм захотілося повеселитися, і вони просто переїхали танком", - каже вона.

Батюшка-зрадник знищив пів села руками окупантів: шокуюча історія з Андріївки (відео)Батюшка-зрадник знищив пів села руками окупантів: шокуюча історія з Андріївки (відео)Батюшка-зрадник знищив пів села руками окупантів: шокуюча історія з Андріївки (відео)

Наслідки звірств російських окупантів в Андріївці (фото: скріншот з відео)

Місцеві жителі розповідають, що тих, хто намагався втекти, окупанти без розглядів розстрілювали. Незважаючи на те, що в машинах були діти.

"Всю колону людей розстріляли. Стояли машини дуже довго з трупами, з дітками, з іграшками", - розповідає Алла.

Серед чоловіків загарбники наполегливо шукали "бандерівців". Хапали кожного, хто потрапляв під руку. Коли з'ясовували, що жертва хоча б служила в армії, то починалися тортури. І розстріли.

Цікаво, що до того як стати священнослужителем Микола був засуджений за педофілію.

Відео: в Андріївці під Києвом священик УПЦ МП допомагав російським загарбникам

Зазначимо, що за 20 кілометрів від села Андріївка у Бородянці служитель УПЦ МП теж допомагав російським окупантам, забирав собі викрадену гуманітарну допомогу, а волонтерів тримав у підвалах під замком.

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