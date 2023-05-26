Отец воюет на Донбассе: что известно о нацгвардейце, которого в Киеве насмерть сбил пьяный судья

Что известно о нацгвардейце, которого сбил Тандыр

Пресс-офицер воинской части 3030 Национальной гвардии Украины рассказал, что погибший воин воспитывал троих детей - одну общую и двоих детей жены от ее предыдущего брака.

"Жена с детьми и мама за границей", - рассказали в в/ч.

Также известно, что его отец на фронте - воюет на Донбассе в составе ВСУ, защищая страну от российских оккупантов.

Имя погибшего нацгвардейца пока не называют.

Выражаем искренние соболезнования семье убитого украинского солдата…

Судья сбил нацгвардейца на блокпосте (фото: facebook.com/dbr.gov.ua)

Заметим, что на ДТП с участием руководителя отреагировали в Макаровском районном суде.

"Мы не знаем всех подробностей произошедшего шокирующего события, да и трудно в это поверить. Коллектив суда выражает искренние соболезнования семье погибшего и разделяет грусть и боль", - говорится в сообщении суда в Facebook.

"Вместе с тем, подчеркиваем, что в Макаровском районном суде нулевая толерантность к употреблению алкоголя за рулем! Мы никоим образом не оправдываем действия председателя суда и выступаем за полное и беспристрастное расследование этого события", - отметили "служители Фемиды".

"Коллектив суда будет оказывать максимальное содействие при совершении всех процессуальных действий, поэтому надеемся, что и судья, при участии которого произошел этот ужасный трагический случай, будет оказывать максимальное содействие следствию, чтобы не подрывать авторитет судебной власти и доверие общества к судьям, которые честно и с достоинством выполняют свои обязанности", - добавили коллеги Тандыра и отметили, что "пока председатель суда отсутствует на рабочем месте".

Украинцы требуют держать руку на пульсе хода дела. В сети отмечают, что "общественность не даст "отмазаться" этому убийце!"