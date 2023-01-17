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"Батько наш - Онуфрій, УПЦ - нам мати": в Виннице опозорились с проповедью в храме

В Виннице опозорились с проповедью об Онуфрии (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

В Виннице опозорились с проповедью, исполнив "кавер"-проповедь на "Батько наш Бандера" в храме Украинской православной церкви.

Смотрите ниже в материале Styler видео с этим странным исполнением.

Винницкая Епархия УПЦ выложила в YouTube видео, на котором прихожане вместе со священнослужителями прославляют предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополита Онуфрия.

В проповеди слова "Батько наш Бандера, Україна мати" заменили словами "Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати".

Интересно, что в комментариях некоторые подписчики даже не понимают всей кринжевости ситуации и вполне серьезно благодарят за хорошую проповедь:

Спасибо большое, радостно слушать, какое единодушие между христианами этого храма.

Очень мудро и без пафоса! Благодарю за воинов Христовых.

Какие же молодцы! Слава Богу!

Ранее мы писали, что Василия Ломаченко внесли в реестр госпредателей из-за его публикации видео проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата.

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УПЦ