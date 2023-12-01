Без отца остались двое детей. На фронте погиб экс-футболист 33-летний Роман Годованый

Что известно о павшем Герое

"Преданный Военной присяге на верность Украинскому народу, мужественно исполнив военную обязанность, в бою за Украину, ее свободу и независимость, Роман погиб 29 ноября 2023 года во время выполнения боевого задания в результате взрыва вражеского снаряда. Склоняем головы перед светлой памятью Героя, отдавшего жизнь защищая Украину", - говорится в сообщении.

Роман служил в 33-й бригаде. Ночью был на боевом выходе, по его подразделению начал работать танк. Бойцы забежали в посадку и там зацепили растяжку.

Роман раньше был футболистом в ФК "Волынь" (фото: Facebook.com/Roman Bebekh)

Годованый играл в "Волыни" с января 2010 года. В профессиональном футболе провел Премьер-лиге Украины всего провел 104 матча, 88 раз выходя в стартовом составе.

В 2016 году Роман присоединился к белорусскому клубу "Славия-Мозырь", но через год покинул клуб из-за травмы. В 2018 году Годованый выступал за клуб "Мельниця" в чемпионате Тернопольской области, после чего завершил карьеру.

Павший воин был жителем пгт Мельница Тернопольской области. У него остались двое детей и жена.

У Романа осталось двое детей и жена (фото: Facebook.com/Roman Bebekh)