Барі Алібасов влаштував бійку зі своїм лікарем: подобається це?! (відео)

Барі Алібасов звинуватив лікаря-дієтолога в поганому лікуванні
Барі Алібасов, який довгий час перебував при смерті після госпіталізації в результаті важкого хімічного отруєння, влаштував бійку зі своїм дієтологом прямо на сходах біля своєї квартири. Конфлікт потрапив на камеру, після чого відео бійки пішло в мережу.
Як видно на кадрах, лідер "На-На" зіткнувся у словесній перепалці із лікарем. Російський шоумен впевнений, що 4 дні перебував у комі через уколи, якими його "довели" до лікарні в НДІ ім. Скліфосовського. Його дієтолог Маріят Мухіна прийшла до Барі додому і заявила, що того нібито насильно утримують в квартирі і не надають нормального лікування.
Суперечка між Барі та Мухіною на підвищених тонах незабаром перейшла у бійку.
Приямо на сходах в оточенні представників ЗМІ та його сусідів продюсер кілька разів штовхнув лікаря.
"Ось уколи. Подобається це?! Ті уколи, які ти мені зробила", - обурювався Барі, стоячи перед усіма в одних трусах і демонструючи свій нинішній стан.
Барі Алібасов влаштував бійку з лікарем (фото: скріншот)
Алібасов вважає, що Мухіна давала йому неправильні поради.
Також повідомляється, що шоумен викликав поліцію, бо під його дверима зібрався натовп журналістів та інших людей.
Як повідомлялося раніше, Барі Алібасов вигнав сина з дому і позбавив його всіх грошей. За словами музиканта і продюсера, гроші після його смерті повинні дістатися "добрим мирянам".
Також ми писали про те, що Барі Алібасов став жертвою шахраїв і позбувся великої суми грошей.
Нагадаємо, що днями з'явилися нові деталі про лікування продюсера Барі Алібасова.