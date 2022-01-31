У барі Дніпра дівчата влаштували інтимне шоу: мало не дійшло до сексу (відео 18+)

У Дніпрі в одному з барів дві молоді дівчата влаштували своєрідний перфоманс. Вони практично роздяглися і почали сексуально рухатися на очах у всіх відвідувачів.
Відео опублікував Telegram-канал "ХД".
На відео можна побачити, як дві молоді особи років 20 зайняли місце на барі і почали роздягатися. Одна з дівчат залишилася в одних трусах, на іншій же присутні деякі частини одягу.
Під схвалення роззяв дівчата почали цілуватися і ледь не зайнялися сексом. Деякі з відвідувачів закладу не соромилися підходити й чіпати дамочок.
"Спекотна ніч видалася в НК СФЕРА. Дівчата нормально виконували. Місто Дніпро", - підписали відео.
У соцмережах пишуть, що пристрасні танці дівчата виконали в нічному клубі "Сфера".
У коментарях же до публікації користувачі обурилися поведінкою дівчат і оточуючих їх глядачів.
Обережно, відео 18+. Його можна переглянути за посиланням.
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