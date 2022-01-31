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У барі Дніпра дівчата влаштували інтимне шоу: мало не дійшло до сексу (відео 18+)

Новость на русском →
Дніпро, Понеділок 31 січня 2022 10:50
У барі Дніпра дівчата влаштували інтимне шоу: мало не дійшло до сексу (відео 18+) Фото: у барі Дніпра дівчата мало не зайнялися сексом (unsplash com)
Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі в одному з барів дві молоді дівчата влаштували своєрідний перфоманс. Вони практично роздяглися і почали сексуально рухатися на очах у всіх відвідувачів.

Відео опублікував Telegram-канал "ХД".

На відео можна побачити, як дві молоді особи років 20 зайняли місце на барі і почали роздягатися. Одна з дівчат залишилася в одних трусах, на іншій же присутні деякі частини одягу.

Під схвалення роззяв дівчата почали цілуватися і ледь не зайнялися сексом. Деякі з відвідувачів закладу не соромилися підходити й чіпати дамочок.

"Спекотна ніч видалася в НК СФЕРА. Дівчата нормально виконували. Місто Дніпро", - підписали відео.

У соцмережах пишуть, що пристрасні танці дівчата виконали в нічному клубі "Сфера".

У коментарях же до публікації користувачі обурилися поведінкою дівчат і оточуючих їх глядачів.

Обережно, відео 18+. Його можна переглянути за посиланням.

Як ми раніше писали, в Одесі чоловіки зайнялися любов'ю посеред вулиці взимку.

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