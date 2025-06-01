Как гриль влияет на здоровье: топ-3 мифа о барбекю, в которые верят даже диетологи

Огонь - стерилизует все

Профессор Кристофер Эллиотт, основатель Института глобальной продовольственной безопасности при Королевском университете Белфаста, отметил, что некоторые ошибочные представления представляют значительную угрозу для здоровья.

Это предупреждение появилось после исследования 2000 поклонников барбекю, которое обнаружило, что 15% считают, что пламя может уничтожить все бактерии, тогда как 27% убеждены, что не стоит чистить гриль, ведь грязь улучшает вкус.

"Грязный гриль - это не знак почета, а серьезный риск для здоровья. Убеждение, что огонь стерилизует все - это опасный миф", - добавил профессор.

Эксперт также отметил, что некоторые бактерии, такие как кишечная палочка и сальмонелла, могут выжить, если гриль не очищать должным образом. Высокая температура не гарантирует чистой поверхности.

Опрос показал, что 24% людей считают, что их гриль чистый после хорошего подшкрябания, а 11% даже считают приемлемым обрабатывать сырые и приготовленные продукты одной и той же посудой.

Не накрытие еды

Другие гигиенические ошибки включают не накрытие пищи для защиты от насекомых, слишком длительное пребывание продуктов открытыми и возвращение продуктов на гриль после того, как они упали на пол.

Приготовление пищи на свежем воздухе должно соответствовать тем же стандартам безопасности пищевых продуктов, что и кухня в помещении. Относитесь к барбекю, как к сковороде или разделочной доске и мойте его после каждого использования. Огонь сам по себе не защитит пищу или здоровье.

Чистка гриля - это самый простой способ обеспечить безопасное приготовление пищи.

Маринованное мясо не нужно долго жарить

Многие думают, что маринад "приготовил" мясо, и оно уже полуготовым.

Однако, на самом деле снаружи мясо может выглядеть прожаренным, но внутри остаться сырым, особенно курица или свинина - это риск пищевых отравлений (сальмонелла, кампилобактерия).

Лучше всего готовить до внутренней температуры 70-75°C. Для этого удобно иметь термометр.