Барбара Брыльска "воскресла" и отреагировала на слухи о своей смерти

На днях стало известно о смерти польской актрисы Барбары Рыльской , и некоторые СМИ из-за схожести имен ошибочно сообщили о смерти Барбары Брыльской, а не ее коллеги. Теперь звезда фильма "Ирония судьбы" вышла на связь и отреагировала на такие слухи о себе.

Что сказала Брыльска

Актриса прокомментировала свое самочувствие на фоне слухов о ее смерти. Напомним, 14 января в сети заговорили о том, что якобы Барбара умерла. Однако впоследствии выяснилось, что в стране-агрессоре РФ ее перепутали с другой артисткой. Поэтому Брыльска опровергла данную информацию, дав комментарий российскому Telegram-каналу.

"Со мной все в порядке. Слухи о моем здоровье распространились, поскольку некоторые журналисты перепутали меня с другой актрисой. Я - Брыльска, у нее фамилия Рыльска. Она была старше меня", - пояснила Барбара.

Барбара Брыльска (фото: Кинориум)

Как известно, после начала полномасштабной российско-украинской войны Брыльска заявляла о том, что не намерена ехать в Россию. Она выражала поддержку Украине, а также поддержала свою коллегу Лию Ахеджакову, которая критикуют в стране-агрессоре из-за ее проукраинских взглядов.

Кроме того, звезда польского кино также комментировала тему бедности в российских городах. Она говорила о том, что ей было страшно выходить из самолета, когда она прилетала в Омск или Новосибирск.

Барбара Рыльска (фото: Кинориум)

Что известно о смерти Барбары Рыльской

Это также польская актриса, жизнь которой оборвалась на 89-м году. Причина ее смерти не уточнялась. А после путаницы с именами польский журналист Роман Чиярек подчеркнул, что такая ситуация со слухами о гибели другой актрисы "отражает состояние нынешних СМИ".

Что касается Рыльской, то она была 1936 года рождения и работала в театрах Варшавы. Звезда снялась в фильмах "Последний курс", "Особо опасен", "Неспокойно", "Племянница", "Адам и Ева", "Квартиранты", "Особняк на Зеленой" и других. Она называла себя "шумной и своенравной актрисой".

Барбара Рыльска умерла в 88 лет (фото: zlotascena.pl)