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Бальзамы не помогают? Косметолог назвала средство от сухости губ, которое спасет на 100%

Фото: Чем увлажнить губы (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Сухие и потрескавшиеся губы – это очень неприятная проблема, которая может преследовать в течение года. Что делать, если бальзамы для губ не помогают?

Какое бюджетное средство вас спасет, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok украинского косметолога.

Что поможет при сухости губ?

Да, украинский косметолог Инна советует мазь с ланолином.

"Увлажняет и уносит сухость, заживляет ранки и трещинки, можно использовать ежедневно и подойдет полностью для всей семьи", - сообщила она.

По словам экспертки, маленькой баночки хватит очень долго.

Другие советы при сухости губ

Используйте увлажняющие средства

Наносите бальзам для губ или увлажняющий крем на губы несколько раз в день. Важно выбрать средство без алкоголя и с маслами или восками, помогающими удерживать влагу.

Пейте достаточно воды

Вода важна для гидрации тела, включая кожу и губы. Пить больше воды в течение дня.

Избегайте облизывания губ

Это может показаться логичным способом, но слюна может высушивать кожу. Лучше используйте бальзам или увлажняющий крем.

Защищайте губы от ветра и солнца

Холодный ветер и солнечные лучи могут усугубить сухость губ. Носите шапку или шарф, чтобы защитить губы от ветра, и наносите бальзам из SPF, если вы планируете провести много времени на солнце.

Если проблема продолжается или сильно смущает, консультируйтесь с врачом или дерматологом. Они смогут посоветовать более специализированные средства или определить, не является ли сухость губ частью большей проблемы с кожей или здоровьем.

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