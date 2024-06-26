Бальзамы не помогают? Косметолог назвала средство от сухости губ, которое спасет на 100%

Что поможет при сухости губ?

Да, украинский косметолог Инна советует мазь с ланолином.

"Увлажняет и уносит сухость, заживляет ранки и трещинки, можно использовать ежедневно и подойдет полностью для всей семьи", - сообщила она.

По словам экспертки, маленькой баночки хватит очень долго.

Другие советы при сухости губ

Используйте увлажняющие средства

Наносите бальзам для губ или увлажняющий крем на губы несколько раз в день. Важно выбрать средство без алкоголя и с маслами или восками, помогающими удерживать влагу.

Пейте достаточно воды

Вода важна для гидрации тела, включая кожу и губы. Пить больше воды в течение дня.

Избегайте облизывания губ

Это может показаться логичным способом, но слюна может высушивать кожу. Лучше используйте бальзам или увлажняющий крем.

Защищайте губы от ветра и солнца

Холодный ветер и солнечные лучи могут усугубить сухость губ. Носите шапку или шарф, чтобы защитить губы от ветра, и наносите бальзам из SPF, если вы планируете провести много времени на солнце.

Если проблема продолжается или сильно смущает, консультируйтесь с врачом или дерматологом. Они смогут посоветовать более специализированные средства или определить, не является ли сухость губ частью большей проблемы с кожей или здоровьем.