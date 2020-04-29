На Балі загинули українські туристи: тіла забрали за протоколами COVID-19

Двоє українців були виявлені мертвими на острові Балі в Індонезії, після чого тіла евакуювали згідно з протоколами COVID-19. Інцидент стався в районі Кедонганан Бадунг 28 квітня ввечері.

Поліція почала розслідування, щоб з'ясувати причину смерті двох українських громадян. Загиблі - чоловік і дружина. Про це передає місцеве видання Coconut.

Згідно з повідомленнями, тіла були обприскані дезінфікуючими засобами, перш ніж вони були доставлені машиною швидкої допомоги до лікарні загального профілю Санглах.

Начальник поліції Денпасара Янсен Авітус Панджайтан заявив, що в якості запобіжного заходу покійні були евакуйовані за протоколами COVID-19.

"Поки ми не знайшли жодних ознак насильства", - сказав він.

Громадяни України проживали у квартирі в цьому районі. До поліції звернулися сусіди пари, які звернули увагу, що вони не виходила з кімнати цілий день. За словами представника влади району Кедонганан Кадека Лаксани, правоохоронці відкрили двері в кімнату і виявили два тіла на підлозі без ознак життя.

У мережі в пабліках українських туристів з Балі назвали ймовірні імена загиблих: Тетяна Мьєнчинська 52 років та Андрій Сусленко 54 років.

Раніше повідомлялося про те, що з'явився графік спеціальних рейсів з 26 міст світу (включаючи Балі), якими українці зможуть повернутися додому на тлі пандемії коронавірусу. Останній виліт запланований на 10 травня.

Також ми писали про те, що через карантин кільком туристам з України, а також з Франції, Туреччини, США та Непалу довелося провести майже місяць на самоізоляції в печері в Індії.