"Много вытерпела". Бывшая Остапчука рассказала об оскорблениях от его молодой жены

Что по этому поводу сказала экс-супруга шоумена, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram .

Что Горняк написала об общении с Полтавской

В частности, звезда соцсетей не стала скрывать, что получала оскорбления в свой адрес от Екатерины. Она не вдавалась в подробности, однако дала понять, что их диалог был не самым лучшим.

При этом Кристина отметила, что, возможно, в будущем захочет рассказать подписчикам больше "и повеселить их, оставив эту историю на десерт".

"Я даже много вытерпела. Уже молчу, что я вытерпела сообщения от нынешней жены мне с оскорблениями и т.д. Я это все уже не беру во внимание! Может, когда-нибудь вас повеселю. Оставим на десерт", - написала бывшая жена Владимира.

"Я дала достаточно времени, чтобы сесть за стол переговоров! Но это же надо быть таким несмелым, чтобы даже не сесть и не поговорить и не услышать, что я хочу предложить! Можно было послать адвоката. Но нет, ждал, видимо, что исковая давность пройдет и зарегистрирует право собственности за собой. А нет. Пусть будет так", - добавила она.

Ответы Кристины Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Рассказать об этом Кристина решилась, имея в виду вопрос об общем имуществе с ведущим. Будучи в браке, они начали строительство дома под Киевом и теперь не могут прийти к согласию относительно его разделения после развода. Горняк не раз подчеркивала, что Остапчук отказывается идти на контакт и договариваться, а потому, вероятно, не обойдется без суда.

Ранее она отмечала, что дала бывшему время, однако теперь ее терпению пришел конец.

"Я долго ждала того, что мы сможем за столом все решить. Как никак три года жизни. И как никак каждый уже счастлив отдельно, нет места для обид и чего-то общего (даже в виде имущества). Но вижу, что мои жесты никому не надо, хочется оппоненту суда и обозрение дела на всю страну. Ну как желает. Что делать. Я дала много времени!" - написала блогерша.

Ответы Кристины Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Юристка подчеркнула, что "финал в этой истории и так уже понятен", и не надо долго угадывать, на чьей стороне будет закон.

Ответы Кристины Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Напомним, Кристина Горняк была второй законной женой Владимира Остапчука. Об их отношениях стало известно в 2020 году, вскоре они пошли под венец, а уже спустя несколько лет объявили о разводе.

Третьей женой ведущего стала журналистка Екатерина Полтавская, которая моложе его. Первой законной избранницей знаменитости была Елена Войченко, в браке с которой у него родились дочь и сын. Недавно Владимир стал отцом в третий раз.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская (фото: instagram.com/poka.tya)