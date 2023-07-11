RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Много токсичных металлов. Ученые рассказали, как пассивное курение влияет на здоровье детей

Как пассивное курение влияет на детей (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Ученые провели исследование, показавшее как табачный дым влияет на здоровье детей. Исследователи привлекли около 1300 семей в штатах Пенсильвании и Северной Каролине и проанализировали 238 детей в возрасте до 7,5 лет.

О том, как пассивное курение влияет на здоровье детей, опубликовали в Journal of exposure and enviromental epidemiology.

Как табак влияет на детей

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, более 41 000 некурящих взрослых ежегодно умирают в Соединенных Штатах из-за влияния пассивного курения.

Безопаснее ли электронные сигареты

Ученые также считают, что тесты слюны вполне могут служить не инвазивным методом оценки влияния соединений как на природе, так и в закрытых помещениях.

Авторы исследования также добавляют, что проблемой остается отсутствие рекомендаций относительно соответствующих уровней металлов в слюне ребенка.

Гатцке-Копп подчеркивает, что исследователям необходимо провести дополнительные тесты, чтобы наконец разработать принципы, позволяющие сравнить металлы в слюне с различными клиническими показателями, в том числе поведенческими и когнитивными оценками.

Раньше мы объясняли, что хуже для здоровья – алкоголь или сигареты.

Также читайте, про риски курения кальяна, о которых мало кто знает.

Читайте РБК-Украина в Google News
дітивченіисследователи