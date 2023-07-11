Много токсичных металлов. Ученые рассказали, как пассивное курение влияет на здоровье детей

Как табак влияет на детей

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, более 41 000 некурящих взрослых ежегодно умирают в Соединенных Штатах из-за влияния пассивного курения.

Безопаснее ли электронные сигареты

Ученые также считают, что тесты слюны вполне могут служить не инвазивным методом оценки влияния соединений как на природе, так и в закрытых помещениях.

Авторы исследования также добавляют, что проблемой остается отсутствие рекомендаций относительно соответствующих уровней металлов в слюне ребенка.

Гатцке-Копп подчеркивает, что исследователям необходимо провести дополнительные тесты, чтобы наконец разработать принципы, позволяющие сравнить металлы в слюне с различными клиническими показателями, в том числе поведенческими и когнитивными оценками.