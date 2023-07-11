Много токсичных металлов. Ученые рассказали, как пассивное курение влияет на здоровье детей

Ученые провели исследование, показавшее как табачный дым влияет на здоровье детей. Исследователи привлекли около 1300 семей в штатах Пенсильвании и Северной Каролине и проанализировали 238 детей в возрасте до 7,5 лет.
О том, как пассивное курение влияет на здоровье детей, опубликовали в Journal of exposure and enviromental epidemiology.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, более 41 000 некурящих взрослых ежегодно умирают в Соединенных Штатах из-за влияния пассивного курения.
Ученые также считают, что тесты слюны вполне могут служить не инвазивным методом оценки влияния соединений как на природе, так и в закрытых помещениях.
Авторы исследования также добавляют, что проблемой остается отсутствие рекомендаций относительно соответствующих уровней металлов в слюне ребенка.
Гатцке-Копп подчеркивает, что исследователям необходимо провести дополнительные тесты, чтобы наконец разработать принципы, позволяющие сравнить металлы в слюне с различными клиническими показателями, в том числе поведенческими и когнитивными оценками.
Раньше мы объясняли, что хуже для здоровья – алкоголь или сигареты.
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