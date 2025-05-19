Много работаете? Вот как переработка меняет ваш мозг: шок-исследование

Переработка - это не просто усталость. Новое исследование показало: длительная нагрузка меняет саму структуру мозга. И последствия могут быть гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Occupational and Environmental Medicine.
Исследователи из Университета Чхун-Анг и Университета Йонсей в Южной Корее провели наблюдение за 110 медицинскими работниками. Часть из них работала по стандартному графику, другая - более 52 часов в неделю (именно такой предел установлен законом в Южной Корее).
В группе "перерабатывающих" обнаружили значительные изменения в объеме серого вещества - в тех участках мозга, которые отвечают за:
Речь идет в частности о лобной извилине и островке - зоны, влияющие на нашу способность концентрироваться, общаться, понимать эмоции и реагировать на стресс.
По словам одного из авторов исследования, доцента Джуна Юла Чоя, эти изменения могут быть частично обратимыми, если убрать хронический стресс. Но на это нужно время - мозг не восстанавливается мгновенно.
Ученые отмечают: постоянная переработка - это не просто усталость, а реальная угроза для когнитивного и психического здоровья. И чем раньше человек начнет уменьшать нагрузку, тем больше шансов избежать долгосрочных изменений.
В 2021 году Международная организация труда (МОТ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовали совместное исследование, которое показало: из-за чрезмерной работы ежегодно умирает более 745 тысяч человек.
Также установлено, что долгие часы за компьютером повышают риск диабета у женщин и снижают когнитивные способности у людей любого пола.
Несмотря на то, что о стрессе и выгорании говорят давно, именно анатомические изменения мозга - новый и тревожный аргумент в пользу баланса между работой и отдыхом.
Исследователи считают, что переработку следует официально признать риском для профессионального здоровья. Поэтому:
Таким образом, если вы чувствуете, что "выгорание дышит в затылок" - возможно, ваш мозг уже подает сигнал. И стоит наконец дать себе право на восстановление.
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При написании материала использовались данные ВОЗ, а также статьи CNN.