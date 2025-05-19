Много работаете? Вот как переработка меняет ваш мозг: шок-исследование

Переработка - это не просто усталость. Новое исследование показало: длительная нагрузка меняет саму структуру мозга. И последствия могут быть гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Occupational and Environmental Medicine .

Что именно меняется в мозге?

Исследователи из Университета Чхун-Анг и Университета Йонсей в Южной Корее провели наблюдение за 110 медицинскими работниками. Часть из них работала по стандартному графику, другая - более 52 часов в неделю (именно такой предел установлен законом в Южной Корее).

В группе "перерабатывающих" обнаружили значительные изменения в объеме серого вещества - в тех участках мозга, которые отвечают за:

внимание

память

контроль эмоций

когнитивные функции (мышление, принятие решений).

Речь идет в частности о лобной извилине и островке - зоны, влияющие на нашу способность концентрироваться, общаться, понимать эмоции и реагировать на стресс.

Какие изменения происходят в мозге (фото: oem.bmj.com)

Что это означает для каждого из нас?

По словам одного из авторов исследования, доцента Джуна Юла Чоя, эти изменения могут быть частично обратимыми, если убрать хронический стресс. Но на это нужно время - мозг не восстанавливается мгновенно.

Ученые отмечают: постоянная переработка - это не просто усталость, а реальная угроза для когнитивного и психического здоровья. И чем раньше человек начнет уменьшать нагрузку, тем больше шансов избежать долгосрочных изменений.

Изменения в мозге, которые происходят при переработке (фото: oem.bmj.com)

Что говорят предварительные исследования

В 2021 году Международная организация труда (МОТ) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовали совместное исследование, которое показало: из-за чрезмерной работы ежегодно умирает более 745 тысяч человек.

Также установлено, что долгие часы за компьютером повышают риск диабета у женщин и снижают когнитивные способности у людей любого пола.

Несмотря на то, что о стрессе и выгорании говорят давно, именно анатомические изменения мозга - новый и тревожный аргумент в пользу баланса между работой и отдыхом.

Что с этим делать?

Исследователи считают, что переработку следует официально признать риском для профессионального здоровья. Поэтому:

работодатели должны пересматривать графики

правительства - создавать регуляции

а работники - помнить, что отдых не менее важен, чем производительность.

Таким образом, если вы чувствуете, что "выгорание дышит в затылок" - возможно, ваш мозг уже подает сигнал. И стоит наконец дать себе право на восстановление.