"Много денег - понятие субъективное". Жена Ефима Конопли - о диетах, семейных традициях и борще

О жизни в статусе жены известного футболиста, буллинге, распределении обязанностей в семье, романтических моментах с мужем и любимых украинских блюдах - в интервью РБК-Украина рассказала Анастасия Конопля.

В интервью РБК-Украина Анастасия поделилась, мечтала ли она стать женой футболиста, как восстанавливает силы и отдыхает вместе с любимым, раскрыла секреты своей красоты, а также рассказала о семейных традициях, которых они придерживаются с Ефимом.

Любимая защитника сборной Украины и "Шахтера" Ефима Конопли не только поддерживает своего мужа в его спортивной карьере, а также активно ведет свои соцсети, где мотивирует подписчиков к здоровому образу жизни и вдохновляет на поддержание физической формы.

- Чувствуете ли давление общественности из-за вашего статуса жены известного футболиста? Как реагируете на мысли типа "ей легко, потому что денег много"?

– Много денег - понятие субъективное. Я не считаю, что у нас много денег, поэтому и себя к состоятельным людям не отношу. Я стараюсь не реагировать на негатив со стороны людей, потому что не хочу перенимать это на себя. Я и мои близкие люди знают, какой путь я прошла и прохожу, а другим ничего не имею желания доказывать.

- Многие девушки мечтают о муже-футболисте и готовы ради этого на все. Была ли у вас такая "одержимость"? Как вы оцениваете риски таких отношений и что посоветуете девушкам, которые стремятся стать женами спортсменов?

– Я никогда не мечтала о муже футболисте. Я мечтала о надежном, любящем и достойном партнере. За такого я и вышла замуж. В первую очередь, надо смотреть на человека и его отношение к вам, а уже потом на статус, в котором он находится. Это и не только о мужчинах. Риски есть в любых отношениях, однако я верю, что любовь сильнее обстоятельств.

Ефим и Анастасия Конопли (фото: instagram.com/iamkotikk)

– Кстати, какой самый романтичный поступок совершил для вас Ефим? Как он делал вам предложение?

– Одного даже и не назвать. Их действительно много. Пусть будет предложение. Оно состоялось в Париже. Это очень теплые воспоминания. Он максимально сделал все, чтобы в тот день я почувствовала себя принцессой и действительно особенной девушкой.

Ефим и Анастасия Конопли (фото: instagram.com/iamkotikk)

– Перед тем, как начать отношения с вашим будущим мужем, вы встречались с Денисом Поповым. И разошлись вы, судя по всему, совсем не друзьями. Почему он позволил публично вас оскорблять? И как поддерживал вас Ефим?

– Без понимания почему. Меня это не интересует да и других не должно интересовать то, что произошло 5 лет спустя.

– Хотелось бы поговорить больше о вашей семье. Как вы с Ефимом делите домашние обязанности? Есть ли у вас определенные роли, или все решаете вместе в зависимости от ситуации?

– Конечно, у нас есть распределение обязанностей, как физических, так и ментальных. За быт отвечаю я. Я хочу, чтобы мой муж чувствовал себя дома, как "дома". Все серьезные вопросы и решения по ним мы принимаем только вместе. Как общие, так и одиночные. Мы действуем всегда только в интересах друг друга и наших совместных.

Ефим и Анастасия Конопли (фото: instagram.com/iamkotikk)

- Многие футболисты жалуются на сложности с выездом на матчи за границу. Как вы с любимым находите баланс, восстанавливаете силы и отдыхаете вместе?

– Мы должны подстраиваться под обстоятельства, потому что, к сожалению, ситуацию изменить я или он не можем. Поэтому мы выбираем строить счастливые отношения с фокусом на позитив. У нас много общих хобби и интересов. Мы всегда находим время для того, чтобы провести его вместе с дочкой, или вдвоем. Так и вдохновляемся. Друг другом.

– Какие семейные традиции есть? Что является обязательным в вашей семье?

– Есть определенные ритуалы, правила семьи. Мы завтракаем, обедаем и ужинаем только вместе. Выходной - семейный день. Праздники в кругу семьи. Из обязательного - это уважение друг к другу. Это основа основ. И, конечно, качественно проведенное время вместе.

Ефим и Анастасия Конопли с дочкой (фото: instagram.com/iamkotikk)

– Александр Алиев когда-то говорил: "Футболисты раньше пили, но играли. Сейчас не пьют - и не играют". Есть ли в вашем доме алкоголь?

– Очень странное сравнение, как по мне. Тем не менее ни я, ни муж не пьем алкоголь. Для меня это какие-то несовместимые вещи со спортом. Но это только наше мнение.

– Какие блюда вы и Ефим любите больше всего? Вы сами готовите или чаще ужинаете в ресторанах?

– Я больше всего люблю овсянку с соленой карамелью и бананом и пасту Болоньезе. Муж - мой борщ и блины. Я готовлю сама. Для меня это проявление заботы о родных.

Ефим и Анастасия Конопли (фото: instagram.com/iamkotikk)

– Есть ли блюда, которые очень хочется, но не позволяете себе из-за здоровья или диеты? Например, бывает такое, что хочется борща с салом?

– Нет такого. Я ем все, что хочу. И придерживаться правила - 80% здорового питания, 20% всего, что сердцу мило. Конечно бывает, что хочется борща, но без сала. В таких случаях я его готовлю и с чистой душой ем.

– Назовите свои любимые традиционные украинские блюда. Что лучше всего подходит в вашей семье?

– Я люблю борщ и пельмени со сметаной и свежим огурцом. Это мои любимые блюда детства. Даже пару раз сама лепила мужу.

– Как вы поддерживаете такую идеальную форму? В чем ваш секрет красоты? Есть ли у вас определенные занятия или ритуалы, которые помогают оставаться в гармонии и поддерживать внутренний баланс?

– Секрет моей формы очень прост - это дисциплина. Я не представляю своей жизни без спорта, именно поэтому у меня 7-8 тренировок в неделю. Относительно секретов красоты - то это генетика и немного правильно подобранного ухода, и любовь, конечно же.

Анастасия Конопля (фото: instagram.com/iamkotikk)

Я обожаю бег и теннис, для меня это раскрутка мозга и выброс эмоций наружу. Люблю время от времени быть в одиночестве. Проводить время на свежем воздухе и просто дышать. В этот момент я общаюсь с Богом и погибшими близкими, это дает мне мотивацию двигаться дальше и ментальный покой.

Анастасия Конопля (фото: instagram.com/iamkotikk)

– Часто можно услышать стереотипы о внешности жен футболистов. Как вы относитесь к таким предубеждениям, в частности к мнению о так называемой "искусственной красоте"?

– Я считаю себя красивой, эрудированной и уверенной в себе. Фокусируюсь только на положительных мыслях относительно меня и моих близких. Чьи-то предубеждения опровергать не люблю. Каждый считает так, как ему нужно и комфортно. Мне и моим близким в себе все нравится. Поэтому это самое главное.

– Сталкивались ли вы с буллингом в школе? Были ли у вас комплексы в детстве? Как вы их преодолевали?

– Я была жертвой буллинга долгое время. Всегда выделялась, была громкой, яркой, без предубеждений и рамок в голове. Многие люди пытались сломить меня, но у них не получилось. Моя бабушка всегда говорила мне, что я лучший и самый светлый человек - это помогало и помогает мне двигаться по жизни и не опускать рук.

Анастасия Конопля (фото: instagram.com/iamkotikk)

– Какие книги, фильмы или музыка вас вдохновляют? Есть ли что-то, что вы любите слушать или смотреть вместе с мужем?

– Я фанат классической литературы. Но меня вдохновила книга "Атлант расправил плечи". Рекомендую к обязательному прочтению каждому. В моменты покоя - классическая музыка. Когда тренируюсь, и вообще, по жизни, - техно. Эта музыка придает мне энергии и уверенности. С мужем мы любим смотреть триллеры, биографические и исторические фильмы. Именно этим жанрам отдаем предпочтение в кинематографе.

– Какие украинские бренды одежды или косметики вы выбираете? Есть ли любимые?

– Относительно украинских брендов - у нас очень много достойных и конкурентоспособных. У меня 50% гардероба - это наши производители. Что касается косметики, к сожалению, пока я не могу доверить свою кожу, поскольку у меня было акне и я использую только те продукты, которые согласовываются с моим врачом.

Анастасия Конопля (фото: instagram.com/iamkotikk)

– Расскажите о вашем обычном дне, когда Ефим на сборах или матчах Сейчас путешествия за границу ограничены.

– В качестве примера приведу свой стандартный день. Я встаю всегда рано. В 6-7 утра. Привожу себя в порядок, готовлю завтрак. Затем просыпается дочь и мы завтракаем. Идем в бассейн или на развивашки. Обедаем и я еду в зал. Пробежка, потом силовая или функционал. Теннис, или пилатес.

Возвращаюсь домой, едем с дочкой гулять. Ужинаем. Провожу время с собаками, гуляем. Укладываю ребенка спать. И время для себя. Читаю книги, морально отдыхаю. Конечно, это очень условный день. Можно сказать базовый, когда нет никаких планов и задач.

Анастасия Конопля (фото: instagram.com/iamkotikk)

– Какие 5 мест для отдыха в Украине вы бы назвали своими любимыми?

– Я люблю горы. Мы ездим семьей в Карпаты. Для меня это самое любимое место. Место силы и покоя.

– Ефим и вы родом из Донецка. Как переживали войну с 2014 года? Есть там сейчас родственники или знакомые, которые поддерживают оккупантов? После победы хотели бы вернуться в Донецк?

– Войну переживали тяжело. Переживаем и по сей день. Не очень люблю говорить об этом, потому что считаю это своей личной болью и горем. Верю, что мы еще увидим родной, свободный и мирный город.