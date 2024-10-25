Богат магнием, укрепляет сердце и борется с воспалением: диетолог назвала суперполезный орех

Арахис содержит много полезных веществ, таких как жиры, белки, витамины и минералы. К тому же такой орех имеет много преимуществ для организма, включая защиту от болезней.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Прекрасный источник растительного белка

Диетолог Дестини Муди рассказал, что на каждые 100 г арахиса приходится около 25 г белка.

Кроме того, аминокислоты в арахисе (в частности, лейцин) способствуют восстановлению и росту мышц, что важно для ведущих здоровый и активный образ жизни.

Укрепляют здоровье сердца

По словам диетолога Джанна Маси, включение таких орехов, как арахис в сбалансированную диету, может быть отличным способом защитить сердце, наслаждаясь богатыми питательными веществами закусками.

В арахисе много мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, которые полезны для здоровья сердца

Эти здоровые жиры помогают снизить уровень холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), который часто называют "плохим" холестерином. К тому же орех помогает снизить риск развития коронарной болезни сердца и инсульта.

Богатые магнием

Многие люди не получают достаточно магния, а арахис значительно повышает количество этого важного питательного вещества. Одна чашка арахиса обеспечивает примерно 30% суточной нормы магния, который может помочь поддерживать здоровье костей, сердечно-сосудистую функцию и здоровую нервную систему.

Поддерживают здоровый контроль веса

Благодаря своей плотности питательных веществ, арахис может быть полезен для контроля веса. Благодаря высокому содержанию белка и клетчатки, арахис может способствовать ощущению сытости, что помогает контролировать аппетит и уменьшить общее потребление калорий.

Жиры в арахисе также медленно перевариваются, удлиняя ощущение насыщения. Это может быть полезным для веса, предотвращая переедание.

Бороться с воспалением

Исследования показали, что арахис содержит соединения, помогающие бороться с воспалениями в организме. Арахис содержит множество антиоксидантов, таких как кумаровая кислота и ресвератрол, которые помогают бороться с окислительным стрессом в организме.

Улучшают здоровье пищеварения

Арахис является отличным источником клетчатки, которая является важным питательным веществом для здорового пищеварения. К тому же орех поддерживает здоровое пищеварение, способствуя регулярной дефекации и предотвращая запоры.

Клетчатка также поддерживает здоровый микробиом кишечника, что может повысить здоровье пищеварения и иммунную функцию.

Регулируют уровень сахара в крови

Высокое содержание жира и клетчатки в арахисе помогает контролировать уровень сахара в крови. Исследования показывают, что употребление орехов (включая арахис) может помочь предотвратить диабет 2 типа.

Жир в арахисе замедляет пищеварение, предотвращая скачки сахара в крови.

Недостатки употребления арахиса

Они калорийны

Хотя арахис богат питательными веществами, но также содержит калории.

Чтобы избежать чрезмерного потребления калорий, лучше распределить порции арахиса заранее, особенно если вы следите за своим весом или потреблением калорий.

Содержат оксалаты

Арахис содержит оксалаты. У лиц с подагрой или другими заболеваниями высокое потребление оксалатов может способствовать образованию камней в почках, вызывая боль и дискомфорт. Людям с мочекаменной болезнью в анамнезе следует следить за употреблением оксалатов.

Много натрия

В соленом арахисе может быть много натрия. В среднем содержится 410 мг натрия на 100 г.