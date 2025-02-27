"Баффи" Сара Мишель Геллар довела до слез словами о неожиданной смерти Мишель Трахтенберг

Что написала актриса

"Мишель, послушай меня. Послушай. Я люблю тебя. Я всегда буду любить тебя. Самое трудное в этом мире - жить в нем. Я буду храброй. Я буду жить… для тебя", - написала она в сети.



Сара Мишель Геллар и Мишель Трахтенберг (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Также она сопроводила публикацию снимками с Мишель Трахтенберг. Напомним, актрисы снимались вместе в сериале "Баффи - истребительница вампиров" с 2000 по 2003 год.



Актрисы играли в сериале "Баффи" сводных сестер (фото: instagram.com/sarahmgellar)

В сериале Геллар и Трахтенберг играли сводных сестер - Баффи Саммерс и Дон Саммерс, у которых непростые отношения.



Актрисы на старых фото (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Также она показала снимок, на которой запечатлены Мишель Трахтенберг и Шеннен Доэрти. Известно, что последняя долгое время боролась с раком молочной железы - его диагностировали еще в 2015 году. Шеннен проходила длительное лечение, химиотерапию и лучевую терапию. В 2017 году Доэрти заявила, что рак в ремиссии, однако три года спустя все-таки вернулся. Уже в 2023 году актриса заявила, что рак распространился на мозг, а 13 июля 2024 года ее не стало.



Сара Мишель Геллар, Мишель Трахтенберг и Шеннен Доэрти (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Что известно о смерти Мишель Трахтенберг

Известная актриса была обнаружена мертвой около 8:00 утра в среду, 26 февраля, в престижном жилом комплексе One Columbus Place в Нью-Йорке (США). На теле звезды нет признаков насильственной смерти, полиция и судмедэксперты проводят все необходимые процедуры, чтобы установить причину смерти.

Ранее сообщалось, что 39-летняя артистка недавно перенесла операцию по трансплантации печени. В СМИ предполагают, что смерть наступила по естественным причинам из-за осложнений после хирургического вмешательства.



Мишель Трахтенберг с актерами сериала "Баффи" (фото: instagram.com/sarahmgellar)

Что известно про Мишель Трахтенберг

Трахтенберг - американская актриса кино и озвучивания, телеведущая. Она родилась в 1985 году в семье иммигрантов: ее отец был немцем, а мать - одесситкой, родом из Украины. Мишель немного знала русский язык.

Свою актерскую карьеру Трахтенберг начала в юном возрасте, когда ей было всего три года. Первую серьезную роль артистка получила в возрасте девяти лет в сериале Nickelodeon 1990-х годов "Приключения Пита и Пита".



Актрисе было 39 лет (фото: instagram.com/sarahmgellar)

В 1996 году получила роль в фильме "Гарриет-шпионка", затем через три года - в "Инспектор Гаджет".

Популярность ей принесли съемки в 2000 году в сериале "Баффи - истребительница вампиров". Также знаковыми ролями Трахтенберг были Джорджина Спаркс в сериале "Сплетница", а также Дженни в фильме "Евротур".



Мишель Трахтенберг в 2024 году (фото: instagram.com/michelletrachtenberg)

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