RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Видели, как погибла наша семья": история семьи из Макарова в музее "Голоса мирных"

"Видели, как погибла наша семья": история семьи из Макарова в музее "Голоса мирных" (фото: пресс-служба фонда)
Автор: Илона Свиридова

"Папа, не плачь, надо быть мужиком". Эти слова маленький Арсен сказал, очнувшись в реанимации. Он и бабушка Валентина чудом выжили во время эвакуации. На их глазах оккупанты убили 11-летнего старшего брата Тимофея, маму и дедушку. Отец был в армии…

Свою историю семья доверила музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Поселок Макаров под Киевом российские военные оккупировали 27 февраля 2022 года. А 12 марта выгнали семью из дома, дав на собрание два часа и угрожая расстрелом. О трагической эвакуации Валентина рассказала Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу музея.

"Мы ехали в колонне. На машине было написано, что там дети. Я повернула голову и увидела, что на нас летит огненный овал. Он попал в крышу. Раздался взрыв. Я не знаю, как очутилась на обочине. Увидела Арсена, закрываю его. , а он говорит: бабушка, не прижимайся, мне плохо", - рассказывает женщина.

Машины вокруг пылали и взрывались, а обстрел не утихал. Валентина своими глазами видела, как в этом пламени сгорела ее семья - муж, невестка и внук Тимофей. Видел гибель самых родных и Арсен. Он и бабушка получили ранения, но выжили.

Ярослав, отец мальчиков, дозвонился матери уже в больницу. Узнав о трагедии, он не мог спокойно говорить. Поддержал отца маленький Арсен. С этого времени мальчик не отходит от обоих родных. А недавно они посадили дерево в память о Тимофее на аллее воспоминаний о детях, убитых русскими.

Эта история вошла в музей "Голоса мирных", который собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лица войны