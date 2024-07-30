Упускают очевидное. Названы знаки Зодиака, которые не могут закончить токсичные отношения

Эти символы буквально протягивают в свою жизнь токсичные отношения, которые могут потом продолжаться годами.

О каких именно астрологических знаках идет речь и в чем проявляется особенность их характеров, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World .

Близнецы

Личность этих знаков Зодиака с одной стороны тянется к своему партнеру, а с другой - пытается сохранить свою независимость. Такая динамика создает определенную незащищенность и нестабильность, что может навредить отношениям.

Близнецы не переносят скуку, а потому постоянно жаждут драмы в своей личной жизни. При возникновении токсических ситуаций они испытывают определенный всплеск энергии, не понимая, нравится им это или нет.

Рак

Они могут оказаться в токсичных отношениях, поскольку являются любящими и преданными. Раки привлекают партнеров, которые имеют травмы с детства, нуждаются в воспитании и даже во взрослении.

Обычно такие отношения начинаются с большого количества уважения и восхищения, но потом может случиться, что Раки влюбятся и будут игнорировать очевидные красные флаги, которые будут указывать на что-то негативное. Однако эти символы ошибочно полагают, что достаточно просто любить партнера, чтобы он стал тем, кем они его хотят видеть.

Весы

Они жаждут любви, романтики и чувствуют себя лучше всего в крепких отношениях. Весы избегают одиночества, а потому не любят быть наедине. Это часто приводит к тому, что они могут сойтись не с теми партнерами.

Кроме того, по прогнозам специалистов, эти символы могут быть несколько поверхностными и восхищаться просто красивыми, богатыми или привлекательными, а не хорошими людьми. Они будут продолжать угождать даже тогда, когда будут понимать, что эти отношения стали токсичными.

Знаки Зодиака, которые оказываются в токсичных отношениях (Фото: unsplash.com)

Скорпион

Они ценят партнерские отношения и чувствуют себя наполненными, когда обретают своего человека. Однако в сильном стремлении к личной жизни часто теряют бдительность и начинают видеть вещи, которых нет.

Скорпионы могут держаться за токсические отношения, потому что сочтут, что нужно быть вместе несмотря ни на что, даже если плохой период затянулся и не собирается заканчиваться.

Рыбы

Для них партнер стоит на определенном пьедестале, поэтому Рыбы готовы игнорировать собственные потребности, чтобы угодить любимым. Представители этого знака имеют романтическую натуру, они верят в настоящую любовь и хотят, чтобы их партнер чувствовал то же самое.

В токсичных отношениях Звезды советуют вам не бояться избавляться от иллюзии и наконец увидеть реальность такой, какова она на самом деле.