У Бабкіна діагностували рідкісне захворювання: може втратити зір

Відомий український артист Сергій Бабкін страждає на рідкісне захворювання очей. Зараз артист терміново потребує серйозної операції. Страшний діагноз йому поставили тиждень тому. Через хворобу співак може навіть втратити зір.

Про проблеми зі здоров'ям Сергій Бабкін розповів на своїй сторінці в Instagram.

Артист попередив, що змушений на час залишити соціальні мережі. Причиною того став шокуючий діагноз. Рідкісне захворювання очей, яке потрібно негайно лікувати, може привести до сліпоти.

"Тиждень тому я дізнався, що у мене дуже рідкісне захворювання очей. Це захворювання трапляється раз на мільйон! Лікар сказав так: "Запалення задньої стінки очей, відшарування сітківки, проходження рідини, 70% вашого центрального зору вже немає, ви сліпнете, Сергій. Час йде на дні", – розповідає артист.

За словами музиканта, необхідного обладнання в Україні немає, і тому він разом з дружиною Сніжаною вирушає до Відня. Співакові належить зробити складну операцію, яка запланована на 5 лютого.

"Була знайдена клініка в Австрії, яка погодилася мене прийняти. Зараз ми займаємося організацією поїздки, а це, в карантинний час, капець як складно! Операція запланована на 5 лютого. Тепер залишилося тільки успішно дістатися до Відня і минути десятиденний карантин, оскільки зір не дає мені багато часу", – заявив співак.

Сергій Бабкін (фото: instagram.com/babkin_official)

Шанувальники в коментарях до публікації не втомлюються писати слова підтримки артистові. Серед тих, хто вирішив підбадьорити співака і навіть запропонувати свою допомогу виявилися Дантес, Дорофєєва, Анатоліч.

"Сергійку, рідний! Якщо потрібна допомога, ми завжди готові у всьому допомогти! Сподіваюся, все пройде чудово!", "Ми з тобою", "Все буде добре! І буде у тебе нюх як у собаки, і погляд як у орла", "Сергійку, любий наш! Тримайся, будь ласка", – писали знаменитості в Instagram.

Сергія Бабкіна підтримали знаменитості (скріншоти: instagram.com/babkin_official)

Варто відзначити, що артист обіцяв повернутися у соцмережі після операції з 10 лютого.

Нагадаємо, що раніше сім'я Бабкіних стала жертвою шахраїв.

Раніше ми писали про те, що Сергій Бабкін і вся його сім'я перехворіли на коронавірус.

А також розповідали, що Сергій Бабкін зізнався, що мріє про четверту дитину.