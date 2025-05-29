"Баба должна работать, особенно маленькая": экс-муж пропавшей без вести звезды "ВИА Гры" шокировал украинцев

Бывший пропавшей без вести звезды "ВИА Гры" и руководитель скандального проекта "Батько має право" Саша Швец поразил сеть словами о собственной дочери.
Пользователи возмущенно отреагировали на сказанное и напомнили о возможной причастности мужчины к исчезновению экс-супруги. Об этому рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Мужчина рассказал о дочери, которую он "заставил испечь хлеб" ради "экономии" и якобы воспитания.
"Баба должна работать, особенно маленькая. Подумалось такое и заставил ребенка испечь свой первый в жизни хлеб. Продукты сейчас дорогие. Рабочая сила дома бесплатная есть. Вот и решил прокрутиться. И дочь хорошему научу и деньжат сэкономлю", - написал он.
Он откровенно заявил, что использует ребенка как бесплатную рабочую силу. Ко всему прибегнул к оскорблениям в отношении феминисток.
"А я радуюсь, что прокрутился. И хлеб в доме есть, и денег сэкономил и снова палкой потыкал в осиное гнездо псевдофеминисток, которых должно потянуть под этот пост как мух на говно", - добавил он.
Пользователи разозлились из-за такого отношения отца.
Сам Швец возмутился, что не собрал больше хейта своими словами.
"Я разочарован. Под постом написало комменты всего три ненормальных поторочки. А я надеялся, что из осиного гнезда под названием Сексизм и Мизогиния вылезет больше созданий", - отметил он.
Ранее мужчина уже разозлил сеть своим видением обучения. Его обвинили в создании чрезмерной нагрузки для ребенка.
"Этот Саша Швец тупо забрасывает свою дочь обучением, и не важно, нужно ли оно ей, или она не хочет тем заниматься, главное, что он хочет. Часто обучение является наказанием для девочки за непослушание", - отметила пользовательница.
Бывшая и мама ребенка Даша Медовая, которая была участницей группы "ВИА Гра" Костюка, пропала без вести в 2018 году. В розыск девушку объявил ее отец, но ее до сих пор не нашли.
Сам Александр негативно высказывается о бывшей, применяя оскорбления и унизительные комментарии.
"П*здолина где-то исчезла. Возможно, сдохла", - писал он.
Некоторые возмущенные пользователи в комментариях даже спросили у Александра, имеет ли он отношение к исчезновению Даши. Он опроверг их предположения.
В одном из комментариев он написал, что Даша может быть жива, потому что "зло не умирает".
В июле 2024 года вышло расследование, согласно которому "Батько має право" обвинили в причастности к похищению детей у матерей после развода.
Журналистки NGL.media заявили, что организация напоминает секту, которая действует на ненависти к женщинам, и приносит миллионы гривен ее руководителю.
По расследованию, в течение девяти лет мужчины, причастные к ОО, отбирали у матерей детей, прятали их и пытались легализовать эти действия через суд.
"Полная и длительная изоляция от матери - это в целом главное условие, которое должны выполнить мужчины, решившие бороться за своих детей по правилам ОО "Батько має право". Это едва ли не самый важный элемент "выигрышного алгоритма", который глава организации Александр Швец предлагает мужчинам. Затем это помогает побеждать в судах", - говорилось в материале.
Украинская певица, телеведущая, актриса и модель.
Получила известность как солистка альтернативной группы "ВИА Гра" в 2013-2014 годах.
Позже продолжила карьеру под псевдонимом Мира Кулум.
Пропала без вести летом 2018 года на фоне громкого развода с бизнесменом Александром Швецом, с которым она боролась за опеку над дочерью.
В сентябре того же года она не явилась на судебное заседание. После этого ее отец объявил дочь в розыск.
Девушка обвиняла бывшего мужа в применении грубой силы и пагубном влиянии на их дочь, которую она родила в 2011-м.
"Мне страшно, но я обещаю искать ее дальше, чтобы преступная организация, которая прикрывается добрыми намерениями, не похищала людей и не заставляла страдать целые семьи", - комментировал тогда исчезновение дочери отец Владимир Кобец.
Мужчина был уверен, что к исчезновению девушки может быть причастен ее бывший. Последний раз он писал об этом в 2021 году.
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При написании материала были использованы следующие источники: Fecebook Саши Швеца и комментарии под его сообщением, Fecebook Владимира Кобеца, публикации в x.com, NGL.media, Wikipedia и канал поиска Даши Кобец в Instagram.