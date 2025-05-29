"Баба должна работать, особенно маленькая": экс-муж пропавшей без вести звезды "ВИА Гры" шокировал украинцев

Что сказал Швец

Мужчина рассказал о дочери, которую он "заставил испечь хлеб" ради "экономии" и якобы воспитания.

"Баба должна работать, особенно маленькая. Подумалось такое и заставил ребенка испечь свой первый в жизни хлеб. Продукты сейчас дорогие. Рабочая сила дома бесплатная есть. Вот и решил прокрутиться. И дочь хорошему научу и деньжат сэкономлю", - написал он.

Александр Швец с дочерью (фото: facebook.com/oleksandr.shvets.7)​​

Он откровенно заявил, что использует ребенка как бесплатную рабочую силу. Ко всему прибегнул к оскорблениям в отношении феминисток.

"А я радуюсь, что прокрутился. И хлеб в доме есть, и денег сэкономил и снова палкой потыкал в осиное гнездо псевдофеминисток, которых должно потянуть под этот пост как мух на говно", - добавил он.

Сообщение Швеца о дочери (скриншот)

Как отреагировали в сети

Пользователи разозлились из-за такого отношения отца.

"Ребенок когда-то вырастет, станет самостоятельным, увидим, что тогда вы будете делать, и какой вы были отец. А сейчас злоупотребляете ее беспомощностью, не вижу, что ваш ребенок счастлив, в глазах боль".

"Что-то не совсем понятно, какое отношение имеет испеченный хлеб к феминизму? Как по мне то хлебопечкой нужно уметь пользоваться как мужчине так и женщине, ну там стиралка еще, микроволновая, кофе-машина. Но автор, видимо, зациклен на том, чтобы потешить свое самолюбие..."

"Забрал ребенка у жены, чтобы получить бесплатную рабыню. И не говори, что это не так. Ты ребенку хотя бы одного бутерброда намазал? Или все переложил на нее? Со взрослой женщиной отношений не умеешь налаживать, то решил использовать труд несовершеннолетних. А что? Удобно".

Сам Швец возмутился, что не собрал больше хейта своими словами.

"Я разочарован. Под постом написало комменты всего три ненормальных поторочки. А я надеялся, что из осиного гнезда под названием Сексизм и Мизогиния вылезет больше созданий", - отметил он.

Комментарии под сообщением Швеца (скриншот)

Ранее мужчина уже разозлил сеть своим видением обучения. Его обвинили в создании чрезмерной нагрузки для ребенка.

"Этот Саша Швец тупо забрасывает свою дочь обучением, и не важно, нужно ли оно ей, или она не хочет тем заниматься, главное, что он хочет. Часто обучение является наказанием для девочки за непослушание", - отметила пользовательница.

Что известно о Саше Швеце и его отношениях с экс-женой

Бывшая и мама ребенка Даша Медовая, которая была участницей группы "ВИА Гра" Костюка, пропала без вести в 2018 году. В розыск девушку объявил ее отец, но ее до сих пор не нашли.

Сам Александр негативно высказывается о бывшей, применяя оскорбления и унизительные комментарии.

"П*здолина где-то исчезла. Возможно, сдохла", - писал он.

В сети подозревают, что Швец может быть виноват в исчезновении бывшей жены (скриншот)

Некоторые возмущенные пользователи в комментариях даже спросили у Александра, имеет ли он отношение к исчезновению Даши. Он опроверг их предположения.

Комментарии под публикацией Швеца (скриншот)

В одном из комментариев он написал, что Даша может быть жива, потому что "зло не умирает".

Комментарий Швеца про бывшую (скриншот)

В чем обвиняют организацию Швеца

В июле 2024 года вышло расследование, согласно которому "Батько має право" обвинили в причастности к похищению детей у матерей после развода.

Журналистки NGL.media заявили, что организация напоминает секту, которая действует на ненависти к женщинам, и приносит миллионы гривен ее руководителю.

По расследованию, в течение девяти лет мужчины, причастные к ОО, отбирали у матерей детей, прятали их и пытались легализовать эти действия через суд.

"Полная и длительная изоляция от матери - это в целом главное условие, которое должны выполнить мужчины, решившие бороться за своих детей по правилам ОО "Батько має право". Это едва ли не самый важный элемент "выигрышного алгоритма", который глава организации Александр Швец предлагает мужчинам. Затем это помогает побеждать в судах", - говорилось в материале.

Что известно о Даше Медовой и ее исчезновении

Украинская певица, телеведущая, актриса и модель.

Получила известность как солистка альтернативной группы "ВИА Гра" в 2013-2014 годах.

Позже продолжила карьеру под псевдонимом Мира Кулум.

Даша Медовая (фото: instagram.com/dasha_medova)

Пропала без вести летом 2018 года на фоне громкого развода с бизнесменом Александром Швецом, с которым она боролась за опеку над дочерью.

В сентябре того же года она не явилась на судебное заседание. После этого ее отец объявил дочь в розыск.

Девушка обвиняла бывшего мужа в применении грубой силы и пагубном влиянии на их дочь, которую она родила в 2011-м.

"Мне страшно, но я обещаю искать ее дальше, чтобы преступная организация, которая прикрывается добрыми намерениями, не похищала людей и не заставляла страдать целые семьи", - комментировал тогда исчезновение дочери отец Владимир Кобец.

Мужчина был уверен, что к исчезновению девушки может быть причастен ее бывший. Последний раз он писал об этом в 2021 году.

Последний комментарий отца об исчезновении дочери (скриншот)