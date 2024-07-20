Бьют первыми и жестоко мстят. Эти знаки Зодиака - самые подлые

Считается, что представители шести знаков Зодиака чаще других могут быть подлыми и мстительными. Кто-то бьете первым, кто-то страшен в гневе, а некоторым просто нравится доминировать.

Скорпион

Представители этого знака очень страстные и нередко дают волю эмоциям. При этом Скорпионы готовы на все ради достижения желаемого. Для этого они нередко нарушают правила и даже решаются на очень подлые поступки.

Рак

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, отомстят всем, кто их обидел. Они готовы выждать, четко все спланировать. И когда Раки наказывают своих врагов, их месть очень жестокая и подлая.

Рыбы

Рыбы боятся ударов и предательства, а потому часто бьют первыми. Как только они ощущают угрозу, даже если ее на самом деле и нет, они готовы действовать, и их поступки могут быть очень подлыми. В спорах они умеют бить по больному, задевая противника за живое.

Козерог

Представители этого знака считаются бунтарями, которых очень сложно удерживать под контролем. Козероги готовы играть по правилам, но только если диктовать их будут именно они. И если им перечить, то для самоутверждения они могут совершать подлые поступки.

Близнецы

Люди, рожденные под этим знаком, могут быть жестокими и подлыми, если с ними спорить. Близнецы влюбчивые и открытые, однако если они понимают, что кто-то ими пользуется - пощады не ждите. Месть будет очень коварной.

Лев

Львы привыкли к тому, что перед ними отрываются все двери. Однако порой происходят ситуации, в которых они попросту бессильны. И если представители этого знака Зодиака понимают, что кто-то ущемил их эго - они действуют быстро, решительно, и очень подло.